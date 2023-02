Coletivo Cultural Galpão da Lua volta a circular em Presidente Prudente com o Circo Sobre Rodas a partir deste sábado

Grupo tem três datas confirmadas para as apresentações do circuito em diversas ruas e praças. Serão cerca de 6 apresentações em diferentes pontos das três regiões confirmadas em Presidente Prudente (SP)

O projeto Ruar – Circo Sobre Rodas, do Coletivo Cultural Galpão da Lua, está de volta às ruas e praças de Presidente Prudente (SP). O espetáculo teve início no ano passado, mas três datas precisaram ser adiadas em decorrência das condições climáticas adversas.

Uma van, transformada em carro alegórico circense, equipado com sistema de som e set de banda instalado no teto, vira palco dos artistas Fernando Ávila, Igor Cardoso, Jéssica Kamarini, José Junqueira, Luís Valente, Mari Palhares e Tiago Munhoz e que leva a arte das ruas para a porta das casas.

O veículo estaciona num local previamente determinado e os integrantes começam a convocar e a interagir com o público, apresentando uma sequência de cenas e números circenses.

Desta vez, serão três apresentações gratuitas do espetáculo móvel em localidades distintas da cidade, cada uma com, aproximadamente, 20 minutos de duração.

Confira a programação:

25 de fevereiro – das 16h às 18h, nas ruas do Conjunto Habitacional João Domingos Netto e adjacências;

4 de março – das 16h às 18h, nas ruas do Jardim Vale do Sol e do Parque Shiraiwa; e

5 de março – das 16h às 18h, nas ruas de diversos bairros da zona leste.

Conforme o coletivo, serão cerca de seis apresentações em diferentes pontos das regiões confirmadas. A intenção é parar em ruas movimentadas, em casas que estejam tendo confraternizações e fazer a festa junto com as pessoas, com a arte das ruas.

“Criamos os espetáculos já pensando como eles vão dialogar com os espaços públicos. Daí nasceu o Ruar. Um espetáculo criado no contexto da pandemia da Covid-19 para que os artistas pudessem se apresentar sem causar aglomeração. Íamos de porta em porta, de casa em casa apresentando para as pessoas de uma família ou para a vizinhança”, destaca Tiago Munhoz.

A população pode ficar atenta aos locais de apresentação, com o aviso de propaganda volante, sobre a passagem da van palco utilizada no espetáculo. Portanto, o público poderá se preparar para assistir e convidar amigos, familiares e vizinhos.

Sobre o Projeto Ruar

O Ruar é um projeto especial de artistas do Galpão da Lua, surgido durante a pandemia da Covid-19, como forma de retomar o contato presencial com o público, evitando a propagação do vírus e, conforme os integrantes, o trabalho que se adapta facilmente a outros contextos, sendo capaz de ser apresentado nas mais diversas situações e locais.

Esse projeto do Galpão da Lua foi contemplado no Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, no edital de “Ações Locais/Favelas e Periferias”, de 2021.

A classificação é livre e o público não paga nada para assistir às apresentações na rua.

