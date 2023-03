coletor-de-lixo:-do-menos-visto-a-um-dos-mais-importantes

Desafios, conquistas e projeções do trabalho de coleta em Presidente Prudente Coletores percorrendo as ruas em mais um dia de trabalho

Acervo Prudenco

A capital do Oeste Paulista. Essa é uma das características que a cidade de Presidente Prudente possui. Município em constante crescimento, expansão de comércios e empreendedorismo, mais de 230 mil habitantes e produção de em média 175 quilos de lixo por dia.

Com tantos elogios acerca da cidade, infelizmente algumas situações são pouco compartilhadas, e no meio da correria do dia-a-dia, algumas profissões são deixadas de lado, e consequentemente, “esquecidas” pelos cidadãos. Uma delas são os coletores de lixo, que atuam recolhendo os resíduos por exemplo, enquanto o pai leva o filho para a escola e a mãe vai para o trabalho, e quando retornam para a casa, percebem a rua mais limpa e bem cuidada.

O fato é que, os coletores estão em todos os pontos da cidade, faça chuva ou faça sol, desempenham a profissão em prol da limpeza de Prudente. Muitos não são conhecidos, nem tampouco elogiados, mas quando deixam de exercer a função por um dia sequer, são percebidos e lembrados pela falta que fazem ao não recolherem o lixo.

Quem são eles

No município, a empresa responsável por exercer a função da contratação dos funcionários da coleta é a Prudenco (Companhia Prudentina de Desenvolvimento), atua na cidade desde 1977 e atualmente conta com 122 funcionários do setor de recolhimento de lixo, sendo entre eles coletores, motoristas e encarregados.

De segunda à sábado, os prestadores de serviço se revezam entre os bairros para coletar o lixo comum, mais conhecido como lixo doméstico, e após a retirada dos sacos da lixeira para o caminhão, é feito o processo de prensa a fim de diminuir o tamanho do lixo e agilizar na destinação final do material. Segundo dados da Prudenco, por mês são recolhidos 5. 254 quilos de lixo orgânico, como restos de comida, e objetos utilizados no cotidiano que não são recicláveis.

Atualmente no serviço, há servidores concursados a partir de 18 anos e também mulheres coletoras, ressaltando ainda mais que não há gênero e idade para aqueles que escolhem trabalhar e começar a construir uma nova trajetória de vida. Ao entrar na empresa, os novos coletores passam pela integração, evento no qual são compartilhadas dicas de preparação para atuarem no cargo, recebem um kit de produtos essenciais para a função, como uniformes, meias, tênis de corrida, protetor solar e demais produtos que auxiliarão na rotina diária, e são acompanhados pelos encarregados nos primeiros momentos para entenderem melhor a dinâmica da coleta.

Coleta de lixo diurna e noturna ocorre de segunda à sábado em Prudente

Acervo Prudenco

Você pode ajudar

Por mais que os coletores tenham a função de retirar o lixo e dar a destinação correta, os moradores também podem contribuir no processo. Infelizmente, muitas pessoas pensam que “é a obrigação do funcionário coletar o lixo independente de como seja descartado”, mas quando exercemos o nosso papel correto de bons cidadãos, percebemos que agir de maneira impensada ao invés de ajudar acaba prejudicando, e ao invés de facilitar a retirada dos materiais da lixeira quando, por exemplo, estão bem embalados, atrasa o processo para os coletores pelo excesso de lixo dentro de sacos pouco resistentes,

Separamos algumas dicas práticas para você também contribuir com a causa da coleta de lixo, confira abaixo:

Ao descartar o lixo, coloque sempre dentro da lixeira;

Não coloque o lixo pendurado em portões ou encostados no chão;

Reforce a embalagem do lixo conforme o peso com duas sacolas ou use um saco resistente;

Ao se deparar com um caminhão de lixo no trânsito, seja paciente e não passe na frente dos coletores;

Prenda o seu cachorro/ animal de estimação no dia da coleta de lixo do seu bairro;

Coloque o lixo para fora apenas próximo ao horário da coleta;

Faça a separação correta do lixo e não misture materiais orgânicos com recicláveis;

Ao descartar materiais pontudos ou de vidro, sinalize a sacola com escritas ou embale o material de forma que ao pegar a sacola, o coletor não se machuque.

Respeite os funcionários da coleta.

A importância da separação do lixo

Vermelho, azul, amarelo, verde, essas são algumas das cores das latas de lixo e que são específicas para diferentes tipos de materiais. Mas afinal, você sabe a diferença entre elas e a importância da separação do lixo?

Separar o lixo é uma atitude sustentável e ajuda principalmente o trabalho dos coletores de materiais recicláveis. Em Prudente, a empresa Cooperlix é a responsável por recolher os resíduos da reciclagem e ajudar o meio ambiente com a nova maneira de se utilizar por exemplo, uma garrafa pet que iria para o lixo comum. Fizemos algumas artes para facilitar a compreensão sobre o que cada lata de lixo pode receber, deslize o mouse para baixo.

Lata verde para separação de vidros

Arquivo Prudenco

Lata vermelha para separação de plásticos

Arquivo Prudenco

Lata amarela para separação de metais

Arquivo Prudenco

Lata azul para separação de papéis

Arquivo Prudenco

Vittorio Rienzo