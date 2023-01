Colisão com 3 veículos mata 4 pessoas na Rodovia Anhanguera em Sumaré

Uma quinta vítima, uma criança de 11 anos, foi socorrida com ferimentos leves. Batida ocorreu na via marginal, que precisou ser interditada. Acidente na Rodovia Anhanguera em Sumaré matou 4 pessoas

Junia Vasconcelos/EPTV

Uma colisão envolvendo três veículos matou quatro pessoas e deixou uma criança ferida na tarde deste sábado (28) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré (SP).

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu na altura do Km 109 da rodovia, na via marginal, que precisou ser interditada.

À EPTV, afiliada da TV Globo, a Polícia Militar Rodoviária informou que uma Chevrolet Montana invadiu a contramão e atingiu um Citroen C3 de frente e um Renault Sandero lateralmente.

Segundo a Polícia Rodoviária, Chevrolet Montana invadiu a contramão da marginal da Rodovia Anhanguera em Sumaré e provocou colisões

Junia Vasconcelos/EPTV

No C3, havia quatro pessoas da mesma família, sendo que três adultos – pai, mãe e filha – morreram. Um menino de 11 anos, sobrinho do casal, foi socorrido ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP), com ferimentos leves.

O quarto morto conduzia a Montana. Já os cinco ocupantes do Sandero não se feriram.

Idade dos mortos, segundo a Polícia Rodoviária:

Ocupantes C3: 54 anos (homem), 49 anos (mulher) e 20 anos (mulher);

Ocupante Montana: 46 anos (homem).

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para o socorro dos sobreviventes.

Segundo a AutoBAn, há pelo menos um quilômetro de congestionamento no local por causa da interdição.

As circunstâncias do caso ainda devem ser investigadas.

Veículos ficaram com a parte frontal destruída em acidente em Sumaré

Junia Vasconcelos/EPTV

