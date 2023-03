Colisão deixa quatro pessoas feridas na Zona Sul de Aracaju

As informações foram confirmadas pela SMTT. Carro envolvido em colisão na Zona Sul de Aracaju (SE)

SMTT

Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos, no cruzamento das ruas Dr. Milton Dortas Mendonça e Rua Aloísio Campos, no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

As quatro pessoas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas a um hospital.

Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju orientaram o fluxo de veículos nas vias, que ficaram bloqueadas até que as vítimas fossem socorridas.

