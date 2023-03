Colisão entre caminhões deixa dois homens feridos na Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

Batida frontal ocorreu na tarde deste domingo (12) e interdita faixa no km 324. Vítimas foram socorridas e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto (SP), ocorreu na tarde deste domingo (12)

Murilo Badessa/EPTV

Uma colisão entre dois caminhões deixou dois homens feridos na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto (SP), na tarde deste domingo (12). Devido à colisão, uma faixa precisou ser bloqueada no km 324, sentido Norte.

Segundo informações da Entrevias, concessionária responsável pelo trecho, um dos veículos invadiu a pista contrária e acabou colidindo frontalmente com o outro caminhão.

O passageiro do caminhão que invadiu a pista contrária sofreu ferimentos leves, enquanto o motorista do veículo inspira mais cuidados, de acordo com a concessionária. Ambas as vítimas foram socorridas e levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Já o condutor do caminhão atingido saiu ileso. Após o acidente, um dos caminhões chegou a tombar em meio à via.

As circunstâncias da colisão devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Vito Califano