Colisão entre carro e caminhonete termina com morte na BR-174

Reprodução/Rede Amazônica

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carro de passeio, nesta quinta-feira (9), terminou com uma pessoa morta na BR-174, única rodovia que liga Vilhena (RO) ao município de Juína (MT).

O acidente aconteceu durante a tarde, em um trecho onde não há asfalto. Segundo apurou a Rede Amazônica, as equipes foram deslocadas ao local da batida, mas ainda não há informações sobre o motorista que morreu no acidente.

A vítima fatal só foi identificada, até o momento, como Aparecido. O condutor do outro veículo não se feriu.

Reprodução/Rede Amazônica

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes estão na BR-174 atendendo a ocorrência e aguardam a perícia, que deve ser enviada da cidade de Juína.

Reprodução/Rede Amazônica

Vito Califano