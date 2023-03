Colisão entre carro e ônibus deixa homem ferido em Ubatuba

Acidente aconteceu na tarde desta segunda (6); vítima foi socorrida com ferimentos moderados. Um motorista de um carro ficou ferido na tarde desta segunda-feira (6), após uma colisão contra um ônibus, no km 51, da BR-101, em Ubatuba. O condutor foi levado para a Santa Casa da cidade, com ferimentos moderados. Até esta publicação, o trânsito fluía bem no trecho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal ocorreu por volta das 16h. A polícia não informou as circunstâncias do acidente, mas disse que o homem foi socorrido à Santa Casa de Ubatuba.

Ainda segundo a PRF, o motorista do ônibus e passageiros não ficaram feridos. A polícia não soube dizer se o ônibus pertencia a prefeitura. No momento do acidente, houve sinalização no local, mas o trânsito fluía bem.

