Colisão entre carro e ônibus deixa homem ferido na SP-344 em São João da Boa Vista

Vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa. Acidente aconteceu por volta das 8h10 na pista sentido capital. Acidente entre carro e ônibus deixa um ferido na SP-344 em São João da Boa Vista

Um motorista ficou gravemente ferido em São João da Boa Vista (SP) após uma colisão entre carro e ônibus neste domingo (26).

A vítima foi socorrida pelo resgate da concessionária Renovias, que administra o trecho da rodovia, para a Santa Casa de São João da Boa Vista.

Segundo a Polícia Rodoviária, uma mulher e um adolescente que também estavam no carro não precisaram de atendimento médico.

O acidente aconteceu por volta das 8h10. A colisão transversal foi no km 230 da Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), que liga a cidade a Vargem Grande do Sul, na pista sentido capital.

O ônibus envolvido no acidente saiu de Caconde (SP) com destino a São Paulo. De acordo com a Renovias, nenhuma das 25 pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas.

Segundo a concessionária, não houve interdição da pista.

