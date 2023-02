Colisão entre cinco carretas deixa ferido em rodovia de SP

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10) na Cônego Domênico Rangoni. Acidente entre cinco carretas e um carro deixa feridos e gera congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão (SP).

g1 Santos

Uma colisão entre cinco carretas deixou um ferido na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão (SP). Os veículos estavam carregados de soja e parte da carga foi derramada na pista. Por conta disso, um carro de passeio perdeu o controle e capotou. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o trecho, o acidente ainda interditou duas faixas da via e gerou congestionamento nesta manhã.

A colisão ocorreu às 4h27 no km 263, na pista leste da rodovia. O motorista de uma das carretas envolvidas no acidente ficou preso nas ferragens e teve ferimentos moderados. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros em estado de choque.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), foi relatado aos agentes que uma carreta colidiu pela lateral de outras quatro, que seguiam pela faixa 3 [à direita da via] para entrar no Ecopátio, uma plataforma intermodal reguladora de caminhões. Além da colisão, os veículos ainda se envolveram em um engavetamento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as carretas estavam carregadas de soja, parte dela se espalhou pela pista da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão (SP).

Conforme a PMRV, as carretas estavam carregadas com cerca de 3 toneladas de soja e parte da carga se espalhou pela pista. Por conta disso, um carro que passava pela rodovia tentou desviar, mas acabou perdendo o controle da direção e capotou. Por sorte, condutor não ficou ferido.

Segundo a Ecovias, não houve bloqueio total da rodovia, no entanto, até a manhã desta sexta-feira, duas faixas ainda se encontram bloqueadas para a limpeza da pista. As interdições deixaram aproximadamente 3 km de congestionamento.

