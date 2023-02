Colisão entre dois caminhões deixa uma pessoa ferida na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau

Após a batida traseira, um dos veículos chocou-se contra a defensa de concreto da via no km 622,870. Uma colisão traseira entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), neste domingo (19), em Presidente Venceslau (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito no km 622,870, envolvendo um caminhão carregado de gesso e um caminhão tanque vazio.

Por motivos desconhecidos, um dos caminhões chocou-se na traseira do outro. Após o ocorrido, um dos veículos teria colidido na defensa de concreto da SP-270.

O motorista de um dos caminhões foi socorrido com ferimentos leves.

O outro condutor não sofreu escoriações.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata