Colisão entre dois carros deixa uma pessoa morta em SC; polícia encontra espingarda no veículo da vítima

Veículo da Secretaria de Saúde de Anita Garibaldi, na Serra catarinense, foi atingido, segundo a PMRv. Os dois passageiros foram levados a um hospital da região. Espingarda foi encontrada no carro modelo Fiat Uno, conduzido por homem que morreu

PMRv/ Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros na SC-390 em Anita Garibaldi, na Serra catarinense, deixou uma pessoa morta na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), no veículo da vítima foram encontradas uma espingarda cal. 44 “pronta para uso”, além de uma cartucheira.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O acidente envolveu um Fiat Uno, conduzido pelo homem de 69 anos que morreu no local, e um carro da Secretaria de Saúde de Anita Garibaldi, com dois passageiros, de 54 e 49 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram conduzidos ao Hospital Frei Rogério, no mesmo município. Os socorristas foram acionados por volta das 22h15.

Homem morre após caminhão carregado de maçãs tombar em rodovia da Serra de SC

O g1 SC tentou contato com a Secretaria do município neste sábado (11), mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi