Colisão entre moto e bicicleta deixa trânsito parcialmente bloqueado em trecho da Beira Mar em Aracaju

O trânsito ficou parcialmente bloqueado no fim da tarde desta segunda-feira (23), na Avenida Beira Mar, no trecho entre o Parque Governador Augusto Franco à Ponte Godofredo Diniz, na Zona Sul de Aracaju. O bloqueio parcial aconteceu por conta da colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta no sentido praias/centro. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da capital.

Segundo a SMTT, o ciclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a SMTT, o trânsito na Avenida Jornalista Santos Santana, na região do portão principal do parque, foi desviado pela Beira Mar, no sentido da Avenida Tancredo Neves. Agentes ficaram no local orientando o fluxo.

