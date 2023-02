Colisão entre motos deixa duas pessoas mortas e uma ferida no Oeste potiguar

Caso aconteceu na noite de domingo (26) em Baraúna. Segundo a Polícia Civil, pilotos estavam sem capacetes e não possuíam habilitação. Moto envolvida em acidente com duas vítimas fatais no Oeste potiguar

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas mortas e uma ferida, na noite de domingo (26) em Baraúna, no Oeste potiguar.

O acidente aconteceu por volta das 21h na avenida Jerônimo Rosado e envolveu uma moto modelo Traxx com um piloto e um passageiro e outro moto modelo Bros, com um único ocupante.

Segundo o delegado Paulo Torres, da Delegacia de Plantão de Mossoró, nenhum dos envolvidos usava capacete ou possuía carteira de habilitação.

“A Bros vinha fazendo manobras perigosas na pista. Testemunhas disseram que ele estava empinando a motocicleta. E a Traxx vinha na contramão. As duas colidiram frontalmente”, afirmou o delegado.

As duas vítimas fatais eram os pilotos das motos foram identificadas como Luiz Cesar Paulino do Rosário, de 32 anos e Samuel Santos da Silva, de 43 anos.

O passageiro que estava com Samuel, foi socorrido com vida ao hospital. O estado de saúde dele não foi informado pela polícia.

