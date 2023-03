Colisão entre motos deixa morto e ferido em Mogi Mirim; motociclista com veículo roubado fugiu

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (6). Vítima fatal tinha 24 anos e morreu na Santa Casa da cidade. Acidente de motos deixa um homem morto em Mogi Mirim

Uma colisão entre duas motos terminou com uma pessoa morta e outras ferida na noite desta segunda-feira (6) na Rua Guatemala, na Vila Dias, em Mogi Mirim (SP).

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor de uma das motos, que era roubada, fugiu. Já o garupa do veículo, de 24 anos, foi socorrido à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro motociclista, por sua vez, ficou ferido e foi levado ao Pronto-socorro de Mogi Mirim, onde ficou internado. Ele tem 21 anos, e a moto em que pilotava foi encontrada incendiada em um terreno.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia Seccional de Mogi Guaçu (SP).

