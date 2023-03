Colisão entre ônibus e caminhão deixa três pessoas feridas na Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do serviço de ambulância municipal também participaram do atendimento da ocorrência, nesta sexta-feira (10). Colisão envolveu ônibus e caminhão em Parapuã (SP)

Cristiano Nascimento/Jornal Cidade Aberta

Três pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito que envolveu um ônibus e um caminhão, nesta sexta-feira (10), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves após a colisão entre o ônibus e o caminhão.

O tráfego de veículos não precisou ficar interditado no local, mas um trecho da rodovia passa por obras nas proximidades, o que deixa o fluxo lento.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do serviço de ambulância municipal de Parapuã também participaram do atendimento da ocorrência.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Colisão envolveu ônibus e caminhão em Parapuã (SP)

Cristiano Nascimento/Jornal Cidade Aberta

Colisão envolveu ônibus e caminhão em Parapuã (SP)

Cristiano Nascimento/Jornal Cidade Aberta

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200