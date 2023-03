Colisão entre van e motocicleta no acesso a Teodoro Sampaio deixa motorista em estado grave

Condutor da moto foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde encontra-se intubado aguardando transferência para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP). Um homem, de 28 anos, ficou gravemente ferido após um acidente na manhã deste domingo (5) no km 9,300 da SPA 001/63, que dá acesso à Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Teodoro Sampaio (SP).

Ela dirigia uma motocicleta quando colidiu transversalmente com uma van, em um trecho próximo ao Assentamento Che Guevara.

O condutor da van, de 37 anos, não teve ferimentos.

O motociclista foi conduzido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Teodoro Sampaio, onde encontra-se intubado aguardando transferência para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

A Polícia Científica foi acionada para apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

Vito Califano