Colisão entre veículos argentinos deixa dois mortos e quatro feridos na BR-290, em Rosário do Sul

Vítimas são mulher de 44 anos e menina de cinco anos. Duas crianças e dois adultos ficaram feridos e foram levados para atendimento em hospital da cidade. Colisão entre veículos argentinos deixa dois mortos em Rosário do Sul

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois veículos na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (21). Os dois carros envolvidos no acidente são da Argentina, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma mulher de 44 anos morreu no local de acordo com a PRF. Uma menina de cinco anos morreu após receber atendimento no Hospital de Rosário do Sul.

Os demais feridos são duas crianças, de cinco e sete anos, e dois adultos, uma mulher de 32 anos e um homem de 43 anos. Todos estão em atendimento no hospital.

O acidente ocorreu no km 488 da rodovia, que liga Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a Porto Alegre e ao Litoral Norte do RS. O trânsito foi bloqueado no local, provocando congestionamento de 2 km nos dois sentidos da estrada.

Bombeiros atendem ocorrência envolvendo veículos argentinos na BR-290 em Rosário do Sul

Kinder Ross/Rede Sulamérica

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo