Colisão entre veículos deixa dois mortos e um ferido na ERS-126, em Ibiraiaras, diz CRBM

Acidente ocorreu por volta das 17h deste sábado (25) na altura do km 30 da rodovia. Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, vítimas são o motorista e a passageira de um dos carros. Acidente na ERS-126, em Ibiraiaras

Uma colisão frontal entre dois veículos na ERS-126, em Ibiraiaras, no Norte do estado, deixou dois mortos e um ferido. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu por volta das 17h deste sábado (25) no km 30 da rodovia.

Ainda segundo o CRBM, as vítimas são o motorista de um dos carros – um homem de 31 anos – e a passageira, de 22 anos. Eles não tiveram os nomes divulgados.

O condutor do outro veículo, de 32 anos, estava sozinho. Ele teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Lagoa Vermelha. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Chovia no momento da colisão.

Conforme o CRBM, os veículos foram retirados da pista, e a rodovia está liberada para trânsito.

