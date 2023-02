Colisão frontal entre carro e caminhão mata homem na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Marabá Paulista

Segundo a Polícia Civil, os veículos seguiam no km 47,50, quando o veículo invadiu a pista contrária e bateu contra o caminhão, nesta quinta-feira (2). Motorista, de 34 anos, colidiu contra a carreta e faleceu no local do acidente, em Marabá Paulista (SP)

Um motorista, de 34 anos, morreu após colidir o veículo que dirigia contra um caminhão no km 47,50 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), na manhã desta quinta-feira (2), em Marabá Paulista (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o automóvel, com placas de Porto Alegre (RS), transitava no sentido Presidente Venceslau (SP) a Teodoro Sampaio (SP), quando, por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente com o caminhão, com placas de Santo Ângelo (RS), que transitava no sentido oposto.

O condutor do veículo, um homem de 54 anos, morreu no local do acidente.

O motorista do caminhão, um homem de 43 anos, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, mas não foi constatada concentração de álcool expelido pelos pulmões.

A fim de auxiliar na apuração dos fatos, o local e o veículo foram periciados.

