Colisão frontal entre veículos mata três pessoas na Rodovia Assis Chateaubriand, em Estrela do Norte

Acidente foi registrado na noite deste domingo (26), na altura do km 511,500. Outras duas vítimas foram socorridas em estado grave. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas na SP-425, em Estrela do Norte (SP)

Três pessoas morreram vítimas de uma colisão frontal entre dois veículos na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), neste domingo (26), em Estrela do Norte (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítimas na altura do km 511,500.

No local, constataram que houve uma colisão frontal entre um veículo, com placas de Guaraci (PR) e outro carro, com placas de Sandovalina (SP).

O motorista do automóvel com placas do Paraná, de 31 anos, morreu no local. Já o condutor do outro veículo, de 68 anos, foi socorrido no local, porém não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

No veículo com placas de Sandovalina também havia três passageiros. Uma delas, de 50 anos, foi socorrida no local, porém também faleceu.

As outras vítimas, duas mulheres de 49 e 56 anos, receberam atendimento médico no local e foram encaminhadas ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

Ainda conforme a polícia, não foi possível realizar teste do etilômetro em razão do óbito dos motoristas.

A perícia esteve no local.

Devido ao acidente, o trânsito ficou parcialmente prejudicado, porém, por motivo de segurança viária, logo foi liberado.

Em nota, o HR informou que as duas pacientes em questão, de 48 e 56 anos, deram entrada no pronto-socorro da unidade à 1h35 da madrugada desta segunda-feira (27), onde foram prontamente atendidas pela equipe médica e multiprofissional.

“Neste momento, os quadros clínicos de ambas são considerados graves, porém, estáveis”, concluiu a nota.

