colomba-brioche-salata,-la-ricetta-di-fulvio-marino-per-pasqua

La ricetta della colomba salata di Fulvio Marino, la colomba brioche salata dalle ricette E’ sempre mezzogiorno per Pasqua. Fulvio Marino consiglia a tutti di comprare la colomba dolce classica, non la facciamo in casa, è troppo complicato. Facciamo invece la colomba rustica con prosciutto cotto, provola affumicata e pomodori secchi tritati. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 aprile 2021 per Pasqua, è la ricetta che aspettavamo tutti perché i consigli di Fulvio Marino sono perfetti, le sue ricette sono sempre eccellenti. Non ci resta che provare la ricetta della colomba pan brioche salata di Fulvio Marino, sarà una vera golosità per Pasqua e per Pasquetta.

RICETTE FULVIO MARINO PER PASQUA – COLOMBA BRIOCHE SALATA

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte (minimo 14% di proteine), 4 uova, 150 g di lievito madre, 25 g di lievito di birra, 240 g di zucchero, 310 g di acqua fredda, 20 g di sale, scorza di limone, 350 g di burro, 150 g di pomodori secchi tritati, 150 g di provola affumicata a cubetti, 300 g di prosciutto cotto a cubetti

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina forte, Fulvio usa l’impastatrice con la foglia ma possiamo farlo anche a mano. Uniamo le uova, quasi tutta l’acqua fredda, il lievito di birra e il lievito madre (se non abbiamo il lievito madre in questo caso va bene solo il lievito di birra suggerito). Impastiamo e uniamo lo zucchero, impastiamo 4 o 5 minuti e mettiamo il gancio. Uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, lavorare altri 5 o 6 minuti a velocità più sostenuta. Uniamo adesso il burro a cubetti, freddo, impastiamo. Aggiungiamo alla fine la provola, il prosciutto, i pomodori.

Mettiamo subito in frigo ben coperto per 12 ore. Imburriamo leggermene lo stampo di carta per la colomba, oppure lo stampo che vogliamo. Creiamo il corpo centrale della colomba e disponiamo nello stampo, facciamo le due ali e disponiamo nello stampo. Facciamo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente. Tagliamo la provola affumicata e inseriamo altri dadini di provola sulla colomba.

Mettiamo in forno a 180° C per circa 30 minuti. Serviamo con salumi e formaggi.