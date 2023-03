colomba-rustica,-per-accompagnare-l’antipasto-di-pasqua.-soffice-e-buonissima

La colomba rustica, è un rustico di pasta lievitata, farcito con salumi e formaggi, ma ovviamente potete come sempre variare la farcitura secondo i vostri gusti, inserendo anche delle verdure, pomodori secchi, frutta secca. Ideale da servire come aperitivo e/o per accompagnare l’antipasto nel giorno di Pasqua, cucendolo nella classica forma dove si cuoce la […]

