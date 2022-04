Colomba salata di pasta sfoglia di Benedetta, il centrotavola del pranzo di Pasqua pronto in pochi minuti. Un buonissimo antipasto per la domenica di Pasqua. Uno di quei centrotavola che possono essere consumati e preparati facilmente senza troppi ingredienti, né passaggi. Basteranno pochissimi elementi per stupire i vostri ospiti. Certo è che se togliamo lo stampo per la colomba possiamo dargli tanti altre forme.

Ingredienti per la Colomba salata di pasta sfoglia di Benedetta

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

200 g formaggio spalmabile

2 zucchine

150 g pancettaa fette

Preparazione

La prima cosa fare per questa ricetta sarà quella di procurarsi, sicuramente, uno stampo per una Colomba ( dolce). Uno di quelle con carta per alimentari facili da trovare sia su internet in qualsiasi negozio per dolci. Fatto questo possiamo incominciare a preparare il nostro centrotavola.

Prendiamo quindi due rotoli di pasta sfoglia. Mettiamoli qualche minuti fuori dal frigo e portiamo a temperatura ambiente per srotorarli meglio. Distendiamoli sul piano da lavoro e mettiamoli di lungo per lavorarci meglio. Spalmiamo su entrambi il formaggio ( usiamo un coltello a lama liscia, ma andrà bene anche un pennello).

Affettiamo quindi le zucchine e facciamo delle fettine sottili. Una volta tagliate le zucchine le adagiamo sul formaggio spalmabile che abbiamo steso in precedenza sulla pasta sfoglia. Copriamo quindi la superficie di tutti e due i rotoli di pasta. Messe le zucchine adagiamo anche le fette sottili di pancetta in maniera uniforme.

Arrotoliamo i due rotoli di pasta sfoglia farciti. A questo punto, poi, tagliamoli in “girelle” alte circa 5 centimetri. Mettiamo le nostre girelle di pasta sfoglia nello stampo per colomba, affiancate l’una all’altra ( proprio come sono disposte in foto) Mettiamo la nostra Colomba salata di pasta sfoglia su una teglia da forno e cuociamo a 190-200° C per 35 minuti circa.

