Colônia de animais marinhos com cheiro forte encobre areia de praia em Balneário Camboriú; entenda

Chamados de briozoários, esses bichos morrem ao chegar à orla e entram em decomposição. Secretaria e professor de oceanografia esclarecem que animal não representa risco à saúde humana. Briozoários cobrem parte da areia da Praia Central de Balneário Camboriú

Curso de Oceanografia/Univali/Divulgação

Nesses últimos dias, máquinas têm recolhido, diariamente, colônias de animais marinhos da areia da Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Esses bichos são conhecidos como briozoários e não representam risco à saúde humana.

Eles acabam sendo trazidos pelo mar para a areia, mas morrem na orla. Em decomposição, eles emitem um cheiro desagradável e essa é a principal razão para eles serem recolhidos, explica a secretária municipal do Meio Ambiente, Maria Heloisa Furtado Lenzi.

“A gente indica não tomar banho onde eles estão porque podem trazer material cortante, madeira, já que são um emaranhado de organismos”, diz a secretária.

Lenzi e o professor de oceanografia da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) Charrid Resgalla Junior afirmam que esses animais marinhos já aparecem em Balneário Camboriú há anos.

O que são briozoários?

O professor explica que os briozoários são pequenos animais invertebrados marinhos. Não há nome popular para eles.

Esses animais se organizam em colônias e a forma deles lembra a dos corais. O nome científico da espécie é Arbocuspis ramosa.

Colônia de briozoário vista ao microscópio. Cada ‘gomo’ é um indivíduo

Curso de Oceanografia/Univali/Divulgação

“Ele se alimenta principalmente de microalga, fica filtrando a água do mar e filtrando a microalga”, afirma o professor.

Por que os briozoários aparecem na Praia Central de Balneário Camboriú?

A secretária afirmou que, em Balneário Camboriú, esses animais aparecem apenas na Praia Central. O professor diz que esse comportamento “é uma resposta direta à abundância de alimento para sustentar isso tudo”.

Ou seja, há muitas microalgas no mar. As altas temperaturas, luminosidade e muito nutriente na água são os fatores que levam à proliferação dessas plantas.

Briozoários na areia da Praia Central de Balneário Camboriú

Curso de Oceanografia/Univali/Divulgação

“Os nutrientes são originários da decomposição da matéria orgânica por bactérias, oxidação”, diz o professor. Com muita microalga na água, os briozoários também se proliferam.

Esses animais marinhos começam a crescer em colônias antes da arrebentação. “Aumenta a tal ponto que o mar acaba jogando esse material para a região de praia. [A colônia] Atinge o tamanho tal que o transporte para a praia é favorecido”, explica o professor.

Quando chegam à areia, porém, os briozoários não conseguem sobreviver.

“Eles morrem, entram em decomposição. Não tem prejuízo em termos de saúde humana. Porém, tem o odor da decomposição. Mas o sistema de limpeza é eficiente, tem que recolher o tempo inteiro e todos os dias”, diz o professor.

A secretária esclarece que o recolhimento de briozoários na Praia Central é feito diariamente pela empresa que faz a coleta urbana em Balneário Camboriú.

Briozoários mortos na areia da Praia Central de Balneário Camboriú

Curso de Oceanografia/Univali/Divulgação

Há estudos desde 2018 sobre a presença desses animais marinhos na Praia Central, segundo o professor. Em relação aos nutrientes na água, os pesquisadores verificam se eles chegam ao mar através do Rio Camboriú e se a situação está relacionada ao saneamento.

