Colonnello Intelligence Militare Russa: la pandemia è una bugia è un operazione strategica globale

Leggimi l’articolo

Testimonianza dell’ex ufficiale dell’intelligence militare russa sull’agenda di spopolamento del coronavirus

Oggi abbiamo Vladimir Kvachkov come nostro ospite, un colonnello del GRU (ufficiale dell’intelligence militare), un personaggio pubblico, con un dottorato in scienze militari.

Buon pomeriggio.

Sì, buon pomeriggio, Vladimir Vasilievich. So che hai prestato servizio, tra le altre cose, come il principale ricercatore per il Centro per la difesa e gli studi strategici dello Stato maggiore delle forze armate. Considerando la tua esperienza, cosa ne pensi del fenomeno del coronavirus?

È esattamente questa prospettiva da cui devi esaminarla. Non dal punto di vista della salute pubblica, né dell’epidemiologia, ecc. Il fenomeno del coronavirus che ritengono falsamente una pandemia deve essere esaminato dalla prospettiva delle potenze globali. Religioso, politico, finanziario, economico e nazionale. Il fenomeno del coronavirus, la cosiddetta pandemia – e lasciate che ve lo dica, non c’è pandemia, è tutta una bugia – deve essere considerato come un’operazione speciale strategica globale. Questo è esattamente il modo in cui devi pensare a questa cosa. Questi sono gli esercizi di comando e di staff dei poteri dietro le quinte del mondo sul controllo dell’umanità. Questo è l’obiettivo di questo coronavirus. Lo ripeto ancora una volta. Abbiamo poca fede in Dio e ancor meno nell’esistenza di Satana, il nemico della razza umana. Così, l’obiettivo dei poteri sionisti e finanziari dietro le quinte è ridurre la popolazione mondiale. È la loro idea fissa. Pensano che ci siano troppe di noi persone comuni nel mondo. Dovrebbero esserci circa 100 milioni di persone della loro specie e un massimo di 1 miliardo di persone sulla Terra per servirli. Allora vivranno in abbondanza qui sulla Terra. Perché noi, le persone, i terrestri, siamo troppi per le potenze mondiali dietro le quinte.

Questo è il motivo per cui il coronavirus e la crisi finanziaria che è emersa quasi immediatamente, sono inestricabilmente legati l’uno all’altro. L’obiettivo è fermare il movimento delle persone in tutto il mondo, ridurre le libertà politiche. In termini politici, sarebbe praticamente impossibile fare tutto questo. Ci sono differenze nelle costituzioni. Che vengano implementati o meno, questa è una domanda diversa. Tuttavia, ci sono alcuni diritti politici a cui le persone sono abituate e credono di avere per sempre.

Il primo tentativo di sottrarre tali diritti alle persone è avvenuto l’11 settembre 2001. Non molti sembrano ricordare che, dopo il cosiddetto attacco alle torri del WTC, al Pentagono e alla Casa Bianca negli Stati Uniti, è stata dichiarata la guerra globale al terrorismo. Ricordiamoci, per capire cos’è ora il coronavirus, analizziamo quel primo tentativo: la dichiarazione di guerra all’umanità che era camuffata da guerra al terrorismo. È stato 19 anni fa. Le potenze mondiali dietro le quinte hanno creato gli eventi dell’11 settembre 2001. Ora hanno bisogno di un’altra scusa per un maggiore controllo e conquista dell’umanità. È così che hanno inventato il coronavirus. Fondamentalmente, per dirla in questo modo, non è una pandemia, non un’epidemia. Anche ora, stamattina ho letteralmente guardato i dati, 300 persone nel mondo muoiono ogni giorno per questo. Puoi immaginare che tipo di scala sia. Certo, mi dispiace per ogni persona che muore, ma 300 persone in 7,5 miliardi di persone – praticamente non è niente. Questi esercizi di comando e personale delle potenze mondiali dietro le quinte hanno lo scopo di limitare i diversi diritti politici e spaventare le persone. Gli sciocchi stanno già afferrando il cibo nei negozi qui. Miglio, grano saraceno, ecc.

carta igienica?

Già, anche la carta igienica? Dio! Perché? L’obiettivo è spaventare le persone. Ancora una volta, questi sono esercizi di comando e di staff delle potenze mondiali sioniste e liberali finanziarie dietro le quinte con l’obiettivo di limitare i diritti politici che le persone sono fondamentalmente abituate ad avere, specialmente nell’Europa occidentale. Questo è il loro secondo obiettivo.

Il primo obiettivo è ridurre il numero della popolazione sulla Terra. Questo è il loro obiettivo satanico.

Il secondo obiettivo politico delle potenze mondiali dietro le quinte è prendere il potere.

Il terzo obiettivo è legato alle finanze e al potere sull’economia.

Finanziario, come già sappiamo, almeno quelli che sono interessati a questo … Ora, per ogni prodotto che esiste – per favore, dammi la tua matita. Va bene. Diciamo che questa matita costa 1 rublo o 1 dollaro, diciamo che è 1 dollaro. Per questa matita, è stato emesso 20 volte l’importo: in denaro, in cambiali, azioni e altri derivati ​​finanziari. Ciò significa che, se prendi il valore reale di questa matita, viene fornita con 20 fogli diversi che hanno un valore 20 volte superiore. Di conseguenza, tutte le relazioni finanziarie ed economiche sono passate dall’economia reale a questa economia virtuale. È una bolla finanziaria che esiste ora e che comprende, credo, 1 quadrilione e 200 trilioni di dollari. È una bolla finanziaria completa. Deve essere sgonfio. FRS, il Federal Reserve System, letteralmente alcuni giorni fa, che era a febbraio, Penso che abbiano introdotto uno zero per cento di interesse sui depositi. Ora, in molti paesi, è persino un tasso di interesse negativo – cioè, hai depositato 100 dollari e ottieni 90 o 95 dollari. Ma almeno lo otterrai comunque. Quindi, stiamo già ottenendo tassi di interesse negativi sui depositi. Quindi, quella ricchezza deve essere sgonfiata. Come verrà sgonfiato? Ancora una volta, attraverso questa internazionale artificiale … vediamo che l’economia è crollata, è chiaro, di conseguenza – non possiamo soddisfare la tua domanda interna come abbiamo fatto prima, devi stringere la cinghia ecc. Come verrà sgonfiato? Ancora una volta, attraverso questa internazionale artificiale … vediamo che l’economia è crollata, è chiaro, di conseguenza – non possiamo soddisfare la tua domanda interna come abbiamo fatto prima, devi stringere la cinghia ecc. Come verrà sgonfiato? Ancora una volta, attraverso questa internazionale artificiale … vediamo che l’economia è crollata, è chiaro, di conseguenza – non possiamo soddisfare la tua domanda interna come abbiamo fatto prima, devi stringere la cinghia ecc.

Adesso è un momento molto importante. Nota, presumibilmente è iniziato in Cina. Anche se i cinesi ora sono irremovibili e riferiscono che il coronavirus è stato creato artificialmente. Ha un’origine artificiale – è già stato dimostrato scientificamente. Certo, in ogni virus, visto che è il tipo più semplice di microrganismo – per quanto ricordo – possono verificarsi mutazioni, ma sono di natura accidentale. E quando prendi la molecola di RNA, non il DNA – hanno l’RNA – e c’è una parte del genoma che è stata chiaramente scolpita e un’altra inserita al suo posto – e questo accade 3 o 4 volte … È perfettamente ovvio che i cinesi gli scienziati l’hanno capito: è stato creato artificialmente e volutamente diffuso, inizialmente a Wuhan. Avevano 2 tipi, 2 ceppi virali. Adesso va bene. E che dire dell’Italia, cosa è successo la? Come mai un ceppo ancora più pericoloso di quello cinese appare all’improvviso in Italia? Penso che ora abbiano qualche migliaio di contagiati e circa 1000 siano già morti. Ma ancora una volta, 100 volte più persone muoiono in Italia per influenza, polmonite, scrofola ed epatite. Ma non ne parliamo. Invece, ci viene servita una speciale propaganda di informazione politica, propaganda psico-informativa. Speciale operazione psico-informativa dei mass media mondialisti che servono le potenze liberali sioniste dietro le quinte che stanno creando questo terrore proprio ora. Questo è il motivo per cui dobbiamo affrontare questo fenomeno come faremmo con un’operazione speciale che viene condotta sotto forma di esercizi di comando e di staff. Ora stanno cercando: chi obbedisce e chi no. In Cina, hanno introdotto misure rigorose. Ma, poi il compagno Xi andò a Wuhan e mise al loro posto la fazione del partito filoamericana che prese quella strada. In Cina, non tutto è liscio lì. Hanno, chiamiamoli così – una fazione filo-cinese (patriottica), che è un po ‘vicina a noi, che è associata a Xi Jinping. E ci sono ovviamente ex membri filoamericani del Komsomol che sono orientati al denaro o semplicemente – si concentrano sulla “pasta” (denaro). E, ovviamente, hanno cercato di utilizzare il coronavirus a Wuhan per ottenere alcuni vantaggi economici e politici. Il compagno Xi li ha messi tutti al loro posto e, di conseguenza, in Cina è finito il virus. E poi è iniziato in Europa. Di conseguenza, noi come intelligence militare, guardiamo “chi” (è ovvio) e “dove” (è anche ovvio). L’Europa e la Cina sono 2 avversarie geoeconomiche degli USA.

Questo virus ha anche una quarta dimensione: quella economica. Il primo è quello religioso: la distruzione delle persone sulla Terra, riducendo il numero della popolazione. Il secondo è stabilire il controllo politico sull’umanità. Il terzo è la deflazione finanziaria di quella gigantesca bolla finanziaria. E la quarta dimensione è l’eliminazione della loro concorrenza geoeconomica. Ve lo dico dal punto di vista di un ufficiale della Difesa e degli Studi Strategici dello Stato Maggiore delle Forze Armate. Questa è la mia valutazione dell’attuale epidemia.

Vladimir Vasilievich, hai parlato con chiarezza, lo hai disposto in stile militare. Puoi darci qualche previsione militare per il prossimo futuro?

In relazione al coronavirus?

Si. Cosa ne pensi, quali paesi potrebbero aspettarsi la pressione dopo?

Russia, ovviamente. Sarà la Russia, sicuramente. Perché … per l’America, la Russia non è un concorrente economico. Ora, i principali sforzi delle potenze mondiali dietro le quinte sono concentrati sul causare disagi in Cina e nell’Europa occidentale. E la Russia è il loro obiettivo su 2 conti: vogliono ridurre il numero della nostra popolazione e ripulire il nostro territorio. Questo deve ancora venire. Sì.

Certamente, vorremmo sentire la tua opinione riguardo a un piano d’azione pratico, come agire, come proteggersi, alcune raccomandazioni. Forse non è il tuo campo di competenza (di cosa fare), ma forse potresti dirci qualcosa.

Ovviamente non sono un epidemiologo. Anche se potresti dire che sono un parassitologo, perché devi esserlo per capire le strutture di potere in Russia. Quindi, parlo come medico militare, epidemiologo e parassitologo. Finché non saremo in grado di sbarazzarci dei nostri parassiti interni che ci dominano, non saremo in grado di affrontare altri parassiti.

In breve la prospettiva di questo ex ufficiale dei servizi segreti è questa :

Nomina 4 ordini del giorno in gioco qui:

l’agenda di spopolamento del coronavirus

la restrizione di libertà e diritti

l’agenda finanziaria (sgonfiare la bolla, far crollare l’economia)

l’agenda geopolitica e geoeconomica.

Nomina i sionisti come parte del gruppo oscuro che gestisce il mondo e dietro l’Operazione Coronavirus. Si riferisce ad esso come a un esercizio, in linea con l’ammissione di Mike Pompeo di questo come un esercizio dal vivo https://thefreedomarticles.com/live-exercise-pompeo-lets-slip-covid-19-pandemic/.

Riconosce dalle poche persone che muoiono che questa non è affatto una vera pandemia.

Vede questo come una continuazione di ciò che è iniziato nel 2001 con l’operazione false flag dell’11 settembre

la fase successiva nella loro ricerca NWO per creare un governo globale.

Crede nelle prove che indicano il coronavirus come un’arma biologica creata deliberatamente, usata per danneggiare la Cina e l’Europa.