Colpaccio Amadeus: Al Festival di Sanremo la Famosissima Dama di Uomini e Donne, sarà conduttrice con la Ferragni

Tali Vip tali fans sembra essere la frase giusta per descrivere i sostenitori di Soleil Sorge, che adesso premono per vedere la loro beniamina accanto ad Amadeus per il Festival di Sanremo. La giovane italo americana si è fatta conoscere meglio durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, sono anni che cerca una strada per entrare con un ruolo da protagonista nel mondo del piccolo schermo. Il suo percorso, come molti altri, è iniziato a Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice e scelta di Gianluca Onestini. La loro storia è durata un battito di ciglia e da quel momento è iniziato il suo lungo curriculum nei reality show.

Da Pechino Express a L’isola dei famosi, Soleil Sorge ne ha tentate di tutte, senza tuttavia riuscire ad emergere. Il successo è arrivato proprio grazie all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua arroganza e i suoi modi di fare hanno conquistato i telespettatori, che l’hanno salvata durante la prima fase del reality show. Successivamente, il consenso è calato quando è entrata a far parte del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. La terza incomoda non è mai ben vista e il televoto ne ha risentito, al punto che è stata eliminata in nomination con il suo amico d’avventura, Davide Silvestri.

Nonostante questo, il Grande Fratello Vip le è servito molto per diventare una presenza richiesta in molti altri programmi. Si può dire che finora Soleil Sorge è quella che ha lavorato di più rispetto agli altri concorrenti. Appena terminata la sua esperienza nella casa, infatti, l’abbiamo vista in veste di giudice a La pupa e il secchione show, insieme a Federico Fashion Style e ad Antonella Elia. Successivamente, la ragazza è approdata nuovamente in Honduras insieme a Vera Gemma per dare man forte ai naufraghi de L’Isola dei Famosi, che è terminato lo scorso lunedì.

Adesso che sembra il suo volto sia più apprezzato e richiesto in Mediaset, i suoi fans volano alto e l’hanno proposta come co-conduttrice per il prossimo Festival di Sanremo. Manca ancora tantissimo tempo alla famosa competizione, ma Amadeus è già al lavoro per la creazione del cast. Ultimamente ha dato il primo attesissimo annuncio: al suo fianco ci sarà Chiara Ferragni, che condurrà insieme a lui la prima e l’ultima puntata del Festival. Ancora sconosciuti i nomi delle altre sei donne scelte per affiancarlo in questo importante compito, ma tra queste sembra proprio da escludersi quello di Soleil Sorge.

La ragazza italo americana vanta nel suo curriculum esclusivamente la partecipazione a dei reality show. Per quanto questi siano seguiti e amati dal pubblico, non bastano per una partecipazione al Festival di Sanremo. Non la pensano così i suoi fans, che insistono nel candidarla per questo ruolo. In molti hanno affermato che la presenza di Soleil Sorge determinerebbe un aumento dello share con una buona fetta di telespettatori in più.

Ma non pensiamo che questa argomentazione farà presa su Amadeus, che ha raggiunto degli ascolti incredibili da ormai tre anni a questa parte.

L’articolo Colpaccio Amadeus: Al Festival di Sanremo la Famosissima Dama di Uomini e Donne, sarà conduttrice con la Ferragni proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.