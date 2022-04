Colpaccio Ballando con le stelle: i primi due concorrenti fanno impazzire tutti. Ecco chi sono. Milly li annuncia così

Passano gli anni ma Ballando con le Stelle resta una garanzia per Rai Uno. L’ultima edizione ha appassionato più di quattro milioni di telespettatori e per questo l’azienda ha già confermato il format nella prossima stagione televisiva. Salvo ulteriori ripensamenti, la trasmissione dovrebbe partire il prossimo sabato 8 ottobre. In questi mesi Milly Carlucci è alle prese con la scelta dei concorrenti, come sempre il fulcro di tutto.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Vero la conduttrice Rai avrebbe puntato, ormai da tempo, Paola Barale. L’ex moglie di Gianni Sperti doveva partecipare già lo scorso autunno ma è stata tagliata fuori per una questione di budget, sempre più ridotto negli ultimi anni. Ora pare che le trattative siano a buon punto e la bionda soubrette potrebbe essere la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2022.

Per Paola Barale si tratterebbe di un ritorno in tv in grande stile: l’ex compagna di Raz Degan è da tempo lontana dal piccolo schermo. Ad eccezione dell’ultima intervista a Belve di Francesca Fagnani, la 54enne si è dedicata negli ultimi anni principalmente al teatro. La Barale ha rifiutato le varie proposte ai reality show: nel 2015 ha però partecipato a Pechino Express ma ora sarebbe praticamente certa per Ballando.

L’altra papabile partecipante di Ballando con le Stelle 2022 potrebbe essere Monica Marangoni. A riportare l’indiscrezione è Diva e Donna. Il volto de L’Italia con voi sognerebbe da tempo di lavorare con Milly Carlucci e pare che stia facendo il possibile per farsi arruolare nella nuova edizione del varietà. Soprattutto perché la pista più famosa del piccolo schermo darebbe alla Marangoni la possibilità di farsi conoscere ad un pubblico più vasto.

Monica Marangoni ha lavorato per tanti anni come inviata in molteplici programmi della Rai: da Unomattina a Le amiche del sabato, passando per Top-Tutto quanto fa tendenza a Unomattina in famiglia. Poi è passata alla conduzione con L'Italia con voi, dove è al timone dal 2018. È sposata dal 2008 con il Cristiano Ceresani, consigliere parlamentare della Camera dei deputati. La coppia ha avuto due figli: Matteo e Niccolò. Sarà quindi proprio lei la nuova concorrente di Ballando con le stelle.

