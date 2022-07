Colpaccio di Maria de Filippi: Ecco che ruolo avrà Chiara Ferragni ad Amici. Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Negli ultimi giorni stanno circolando delle notizie bomba su la nuova edizione di Amici che partirà a settembre. Tutti sono a lavoro sia per il nuovo cast dei ragazzi che concorreranno nelle sfide, sia per il corpo docenti. Alcuni di questi ultimi sono stati già confermati, per altri c’è ancora un punto interrogativo. Ma, secondo indiscrezioni, pare che ad approdare per la prima volta nel programma della De Filippi, ci sarà la mitica Chiara Ferragni. Ecco tutti i dettagli.

Amici tornerà a settembre con la ventiduesima edizione. Si tratta di un longevo talent show, ideato da ‘queen Mary’, che inizialmente si intitolava Saranno Famosi. Nel corso di questi 20 e più anni tante cose sono cambiate, tante novità ci sono state. Ebbene, pare proprio che, anche per il prossimo anno, la De Filippi voglia rivoluzionare alcune cose regalando sempre tante belle emozioni sia ai telespettatori sia a tutti coloro che fanno parte dell’amato talent che riesce a raggiungere sempre elevati picchi di ascolto.

Maria cerca sempre di migliorare la sua scuola capace di offrire ai ragazzi esperienze sempre più formative. La notizia bomba degli ultimi giorni é che sta puntando ad avere nel cast, la regina italiana delle influencer: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale vanta più di 27 milioni di followers ed è diventata ormai un’icona mondiale. Moglie del cantante Fedez e mamma di due bimbi, Leone e Vittoria, nati proprio dal loro amore, starebbe per affrontare una nuova avventura con un ruolo molto importante.

Il giornale di Riccardo Signoretti ha svelato la novità che coinvolge la Ferragni: “Grandi manovre in vista ad Amici, dove sarebbe in corso un lavoro di restyling del corpo docente”. Maria De Filippi avrebbe pensato alla moglie di Fedez come possibile “mentore” del talent show. Si tratta di un ruolo inedito in cui aiuterebbe gli allievi nei momenti di difficoltà motivandoli e permettendo loro di affrontare le sfide con maggiore autostima.

Chiara non è solita far parte del mondo della tv, il suo palcoscenico è senza dubbio il mondo dei social e della moda. Ma, il ruolo che potrebbe ricoprire le calzerebbe a pennello. Anche perché, essendo mamma, avrebbe sicuramente una maggior empatia e e sensibilità verso i ragazzi che gareggeranno. In attesa di scoprire notizie ufficiali, sappiamo che, di certo, l’influencer sarà la co- conduttrice di Amadeus nelle serate di apertura e chiusura della prossima edizione del Festival di Sanremo. A voi piacerebbe vederla ad Amici? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Colpaccio di Maria de Filippi: Ecco che ruolo avrà Chiara Ferragni ad Amici. Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.