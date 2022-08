colpaccio-di-signorini:-al-gf-vip-due-ex-fidanzati-di-temptation-island.-si-erano-lasciati-nel-reality,-chi-sono

Tra solo un mese gli amanti del Gf Vip, potranno iniziare a vedere h24 le avventure della casa più spiata d’Italia. E’ quasi tutto pronto per la settima edizione del reality e sarà la quarta consecutiva condotta da Alfonso Signorini. Il conduttore, da circa un mese, è alla ricerca di un cast spettacolare e, ogni tanto, tramite le sue instagram stories, lascia trapelare degli indizi sui nuovi concorrenti. Alcuni nomi sono già noti ma non è tutto sicuro. L’unica cosa certa e ufficiale sono i nomi delle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Inoltre, un altro nome certo è quello del primo concorrente: Giovanni Ciacci, costumista e opinionista tv. Il su ingresso nella casa è stato ufficializzato la settima scorsa. A comunicarlo su instagram è stato sia il profilo ufficiale del reality sia lui stesso. ” Si, Sono sieropositivo e farò il GF Vip 7″. Il cast non è ancora stato chiuso. Non è la prima volta, infatti, che alcune cose cambiano alla fine, anche a pochi giorni dalla messa in onda.

A lanciare alcuni indiscrezioni è stato l’esperto di gossip e tv, Investigatore Social. Stando a quando riporta, tra i concorrenti della nuova edizione del Gf Vip potrebbero esserci due ex partecipanti di Temptation island: Valeria Liberati e Luciano Punzo. La prima ha partecipato in coppia col fidanzato Ciavi per mettere alla prova il loro amore. Tra alti e bassi sono riusciti a vincerla e ad uscire insieme dall’ultimo falò di confronto. Il secondo, invece, partecipò in veste di tentatore.

Luciano uscì dal programma portando con se una delle fidanzata, Manuela e, quindi, facendo giungere al capolinea un amore. I due hanno una storia d’amore molto intensa e, tutt’ora, tra rotture e ritorni, pare stiano ancora insieme. Lui, inoltre, ha un bimbo e ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio (ex gieffino). Un’altra papabile concorrente potrebbe essere Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island 2017 nonché ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

I nomi dei tre ragazzi sono molti quotati e non è la prima volta che Signorini sceglie nel suo cast ragazzi che hanno già partecipato al programma della De Filippi. Ricordiamo, infatti, che proprio nelle ultime edizioni del Gf Vip, hanno varcato la porta rossa le due fidanzate del villaggio di Temptation, Carlotta Dell’Isola e Selvaggia Roma, e il tentatore Alessandro Basciano. Per ora sono solo voci, non ci resta che attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Colpaccio di Signorini: al Gf Vip due ex fidanzati di Temptation Island. Si erano lasciati nel reality, chi sono scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.