Colpaccio Ilary Blasi: All’Isola dei famosi arriva la super protagonista dell’ultimo Gf Vip. “Sarà un delirio con lei”

Scoop sull’Isola dei Famosi 2022. Stando a quanto annunciato dall’inluencer ed esperta di gossip Deianira Marzano in Honduras starebbero per tornare Soleil Sorge e Vera Gemma. Entrambe sono state in passato concorrenti del reality show: l’italo-americana nel 2019 mentre la figli di Giuliano nel 2021. A quanto pare le due riappariranno nel programma condotto da Ilary Blasi come ospiti.

Un modo per alimentare le dinamiche dell’Isola dei Famosi, che è stato allungato fino alla fine di giugno da Mediaset. Per questo motivo nelle ultime settimane sono entrati nuovi concorrenti: prima Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Marialaura De Vitis, poi Luca Daffrè, Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletta.

Soleil e Vera Gemma, con i loro caratteri forti, sapranno sicuramente alimentare la trasmissione di Canale 5. Tra l’altro le due hanno avuto più di uno scontro a Pechino Express nel 2020. Per tutta la durata della gara si sono punzecchiate tra frecciatine e stoccate e potrebbero ripetere lo stesso all’Isola dei Famosi.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2022

I vertici di Mediaset hanno deciso di allungare in modo significativo la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La finale di quest’anno – inizialmente prevista per lunedì 23 maggio – è stata spostata a lunedì 27 giugno. Il reality show di Canale 5 ha guadagnato oltre un mese di messa in onda che ha inevitabilmente comportato l’ingresso di nuovi partecipanti al gioco.

I piani alti di Cologno Monzese hanno optato per questa soluzione alla luce degli ascolti tv che sono più che soddisfacenti. Oltre tre milioni di telespettatori non si perdono una puntata dello show di Ilary Blasi in onda ogni lunedì e venerdì sera: l’Isola dei Famosi ha vinto contro The Band di Carlo Conti e riesce a dare del filo da torcere alle varie fiction Rai.

Tra i punti forti di questa edizione dell'Isola dei famosi ci sono sicuramente il cast combattivo e spumeggiante ma pure la profonda intesa e complicità che si è instaurata tra la presentatrice Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Un trio affiatato e unito, che rende l'atmosfera più accattivante e ritmata.

