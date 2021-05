Colpaccio in Rai: Ecco chi prende il posto Samantha Togni. Il tradimento a Maria de Filippi, ci sarà proprio lei con Magalli

Samantha Togni dice addio a I Fatti Vostri e già è iniziato il toto nome per chi potrà prendere il suo posto al fianco di Giancarlo Magalli. Tra quelli più papabili c’è Pamela Camassa, un volto già famoso in Rai perché ha partecipato a I raccomandati, Tale e quale show e Ballando con le stelle. Ma come mai la ex insegnante dello storico show del sabato sera di Milly Carlucci abbandona il suo posto? La colpa, questa volta, non sarebbe del conduttore. Seppur in passato ha fatto fuggire a gambe levate altre colleghe, come Adriana Volpe che lo ha anche portato in tribunale, stavolta il rapporto con la co-conduttrice è andato per il meglio.

Samantha Togni lascia il ruolo a I Fatti Vostri di sua sponte. Giancarlo Magalli non ha ancora ufficializzato la notizia dell’abbandono di Samantha Togni nel corso della sua trasmissione mattutina, ma è stata la stessa presentatrice a rilasciare un’intervista per Nuovo Tv in cui ha spiegato le sue motivazioni. Gli affezionati telespettatori dello show si erano ormai abituati alle sue lezioni di ballo mattutine, ma pare che dovranno farne a meno. O seguirla nei suoi progetti futuri, perché sembra che sia proprio il ballo che la donna vuole mettere al centro dei suoi prossimi lavori. Per quanto l’età avanzi, non vuole completamente abbandonare la sua vecchia carriera.

Samantha Togni ha 40 anni e la voglia di essere conosciuta in televisione per i suoi aspetti migliori: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”. La donna ha quindi tenuto a specificare che i rapporto col presentatore sono sempre andati per il meglio, aiutandola addirittura a crescere professionalmente.

Un’esperienza totalmente differente rispetto a quella di Adriana Volpe. Giancarlo Magalli riserverà sicuramente parole positive per Samantha Togni. Sulla sua ex co-conduttrice invece dice: “In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia.” Poi, anche su Stefania Orlando, di nuovo sulla cresta dell’onda grazie al GfVip: “Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche.”

Impossibile non domandarsi cosa succederà alla prossima co-conduttrice di I Fatti Vostri. Pamela Camassa si troverà a suo agio come Samantha Togni o con Giancarlo Magalli farà fuoco e fiamme come Adriana Volpe? Staremo a vedere, intanto capiamo chi è la futura possibile protagonista della mattina di Rai 1. Fidanzata di Filippo Bisciglia (presentatore di Temptation Island), si è fatta conoscere grazie ad Amici Celebrities. Come già abbiamo detto, ha svolto già vari lavori in Rai, per cui potrebbe essere il volto perfetto per sostituire l’amatissima Samantha Togni. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.