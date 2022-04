Colpaccio in Tv, le sorelle Selassiè in un nuovo reality insieme a Barù e Manuel. Fan in delirio, Ecco dove le vedremo

Il Grande Fratello Vip è stato un successone e ha permesso a molti personaggi che sembravano dimenticati di tornare in voga. In particolare, ha reso famose le tre sorelle Selassiè, che adesso sono richiestissime nel mondo del piccolo schermo. Entrare nella casa più spiata d’Italia è diventata un’ambizione per moltissimi personaggi dello spettacolo. Mentre, nelle scorse edizioni, i presentatori dovevano corteggiare il volti più noti per convincerli a mettersi in gioco, adesso gli ascolti molto alti hanno cominciato a fare gola a tanti. Così come i cachet, che sicuramente sono aumentati.

Non solo, il Grande Fratello Vip è diventato un vero e proprio trampolino di lancio per i concorrenti, che una volta finito il reality ricevono offerte di lavoro dalle diverse reti televisive. potremmo fare un lungo elenco di contratti che sono stati chiusi dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Tutto questo, grazie ad Alfonso Signorini, che si dedica al reality completamente e che ne ha cambiato le dinamiche. Non solo trash e amoretti, ma anche storie di vita privata e influenze con la vita esterna che spesso va a coinvolgere altri personaggi interessanti per il pubblico.

Insomma, tutti vogliono partecipare al Grande Fratello Vip. Ma nell’ultima edizione il presentatore ci ha visto lungo, e oltre ai super famosi come Aldo Montano e Katia Ricciarelli, ha voluto nel suo reality le tre sorelle Selassiè. Tre sconosciute, che vantano un titolo di principesse etiopi che ancora oggi è in dubbio, che mai hanno avuto a che fare con le telecamere. Una scelta, quella del direttore di Chi, che è risultata vincente dal momento che le ragazze sono state la vera sorpresa di questa edizione dello show. Jessica, Lulù e Clarissa sono indubbiamente le protagoniste e adesso sono pronte a lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

C’è Jessica, il brutto anatroccolo, che nella casa del Grande Fratello Vip si rintanava in cucina pensando di essere invisibile agli occhi delle telecamere. La stessa Jessica che ha riscoperto la sua sensualità, nei tentativi di conquistare il suo Barù, e che ha acquisito sempre più sicurezza durante il corso del tempo al punto di meritare la vittoria e portare a casa il montepremi. Ancora oggi i Jerù sono alla ricerca di indizi per capire se i due stanno insieme o meno. C’è Lulù, con la sua borsetta, le codine, le finte lentiggini, le labbrone, il suo amore incredibile per Manuel Bortuzzo.

Lulù è il personaggio, ragazzine di tutto il mondo la imitano, ha già il suo personale imitatore. E oggi ha coronato il sogno di andare a vivere con il suo amore. C’è Clarissa, uscita troppo presto, che è riuscita comunque a farsi valere nei vari salotti televisivi e ha conquistato Alfonso Signorini, che l’ha voluta sempre in prima fila. Dopo il Grande Fratello Vip le Selassiè stanno vagliando le varie proposte, ma sembra abbiano già accettato di girare una serie Sky su di loro. Un format a metà tra sit-com e documentario che verrà girato questa estate e sarà trasmesso in autunno. E non vediamo l’ora di vederlo.

