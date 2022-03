colpaccio-isola-dei-famosi,-al-posto-di-guendalina-tavassi-arriva-la-principessa-selassie-insieme-a-lui.-fan-in-delirio

Lulù Selassiè ha ammesso che parteciperebbe volentieri a L’isola dei famosi insieme alle sue sorelle. Le tre ragazze sono diventate famose grazie al Grande Fratello Vip. Giunte come perfette sconosciute, a volte derise dagli altri concorrenti più abituati alle telecamere, anche la loro identità di principesse etiopi è stata messa in discussione, hanno sbaragliato tutti gli avversari a mano a mano. Clarissa è stata fatta fuori prima di avere la possibilità di farsi conoscere meglio dai telespettatori, ma subito è diventata la reginetta dei salotti ed è stata anche tra le preferite di Alfonso Signorini, che l’ha voluta sempre seduta in prima fila.

Lulù e Jessica, invece, sono riuscite ad arrivare in finale. In particolare, la maggiore delle Selassiè ha vinto il reality e la cospicua somma in palio. Oggi il Grande Fratello Vip è terminato ma siamo sicuri che le tre sorelle avranno un futuro sul piccolo schermo. Proprio Lulù è già diventata un’icona di moda, amata in Italia e non solo. La immaginiamo a L’Isola dei famosi, fare i capricci perché i capelli selvaggi non fanno risaltare il suo profilo migliore. Ma la ragazza non ha negato che l’idea di diventare una naufraga non le dispiacerebbe, e che sarebbe pronta ad affrontare i problemi che potrebbe avere in Honduras.

Ieri Lulù Selassiè, insieme al suo fidanzato Manuel Bortuzzo, ha preso parte a L’Isola Party e ha parlato della questione con Ignazio Moser: “Io in Honduras? Si magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’isola dei famosi con le mie sorelle? Si sarebbe bello. Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del Grande Fratello Vip. Alla fine al Gf vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza”.

E sarebbe bello anche per noi, vedere ancora la sorelle Selassiè unite in un reality. Le abbiamo viste litigare molto spesso, e siamo certo che anche a L’isola dei famosi non ci deluderebbero: “Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre”. Ovviamente, Lulù in Honduras porterebbe il suo lucidalabbra, il suo profumo e una crema per il corpo: “Però vorrei portare anche l’eyeliner”.

Insomma, anche su un’isola deserta la ragazza pensa ai trucchi e a come apparire al meglio. La classica Lulù, che ci ha fatto affezionare con le sue insicurezze e le sue lentiggini disegnate. Anche a Manuel Bortuzzo piace l’idea della sua fidanzata a L’isola dei famosi: “Non so quanto potrebbe resistere. L’isola dei famosi con le tre Selassiè sarebbe molto divertente, questo poco ma sicuro. Però sarebbe a rischio la loro salute e la loro vita. Se le legassero potrebbero attaccarsi ai capelli dopo pochi giorni. Immaginatele, una vuole fare una cosa e le altre due un’altra. Però sono certo che sarebbero super divertenti e ci farebbero ridere. E no, non sarei geloso se la mia Lu andasse all’Isola”.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Colpaccio Isola dei Famosi, Al Posto di Guendalina Tavassi arriva la Principessa Selassie insieme a lui. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.