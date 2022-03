Colpaccio, Jessica Selassiè sul trono di Uomini e Donne, Lo scoop pazzesco di Amedeo Venza. Ecco quando

Lo scoop che negli ultimi giorni sta facendo letteralmente impazzire il mondo del web è quello di Jessica Selassiè come tronista a Uomini e Donne. La più grande delle principesse etiopi è giunta nel mondo del piccolo schermo grazie ad Alfonso Signorini, che l’ ha voluta nel suo Grande Fratello Vip. La ragazza si è fatta strada piano piano nel cuore dei telespettatori, ma è riuscita a ingraziarseli al punto di vincere il reality e la cospicua somma messa in palio. A dimostrazione che l’aggressività, il voler fare a tutti i costi, le clip create appositamente con litigi assurdi, non sempre funzionano.

Jessica Selassiè si era ritirata nel suo mondo, in cucina, dove preparava amorevolmente pasti per tutti, facendo attenzione ai capricci e ai problemi alimentari di tutto. Più volte l’abbiamo vista piangere, convinta di non avere uno spazio nella casa del Grande Fratello Vip, sicura di non arrivare al pubblico e di venire ignorata. La ragazza è sbocciata come un fiore, ha acquistato sicurezza, femminilità, e soprattutto si è presa una bella cotta per Barù. La loro storia ha appassionato moltissimo i telespettatori, che ancora oggi sono alla ricerca di indizi per capire se tra i due possa nascere qualcosa.

Per il momento, però, non ci sono buone novità. Negli ultimi giorni Barù è stato avvistato con una donna misteriosa, a cena da soli. Jessica Selassiè, invece, continua a essere sola. C’è bisogno di una nuova rivalsa per la vincitrice del Grande Fratello Vip, e potrebbe arrivare grazie a Uomini e Donne. E’ di Amedeo Venza lo scoop secondo cui Maria De Filippi sarebbe intenzionata ad offrire il trono alla ragazza. Del resto, è da molto tempo che si vocifera di una versione Vip del dating show, che renderebbe sicuramente contenti i telespettatori. La immaginiamo, infatti, come i più antichi troni classici.

Oggi sul trono di Uomini e Donne ci sono Matteo Ranieri, Luca Salatino e la new entry Veronica Rimondo. Ma è ormai da tempo che i giovani hanno perso spazio in favore dei più adulti. La storia si ripete trono dopo trono: sin dalle prime esterne, si arriva all’indecisione tra due corteggiatori, che vengono portati avanti fino alla fine. Sono finiti i tempi di quei tronisti che riescono a fare anche spettacolo, quelli che davvero pretendono di essere corteggiati, e non stanno lì a cercare di tenere i loro preferiti. Un trono Vip potrebbe essere un ritorno ai vecchi tempi, e Jessica Selassiè ci sembra perfetta per iniziare.

La ragazza è realmente alla ricerca dell’amore, è genuina, nuova nel mondo delle telecamere e potrebbe essere l’opzione migliore per Maria De Filippi per dare inizio al trono Vip di Uomini e Donne. Adesso Jessica Selassiè è la più amata dagli amanti dei reality, che sperano vivamente in un lieto fine per lei. L’idea della sua presenza nel famoso dating show di Canale 5 ha subito scatenato delle reazioni entusiaste nel mondo del web. In questo modo, la presentatrice riuscirebbe ad accaparrarsi un nuovo pubblico, quello della principessa, più giovane e sognatore, che siamo certi la seguirebbe con passione.

