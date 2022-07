Colpaccio Maria de Filippi, Ad Uomini e Donne arriva Elisabetta Gregoraci. Fan in delirio, ecco cosa farà scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Per i fan accaniti di Uomini e donne ci sono delle grandissime novità. L’ amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, come tutti si aspettavano, ha confermato nuovamente il programma nel nuovo palinsesto che partirà a settembre. Non è questa, però, la novità. L’amatissimo programma di Maria De Filippi molto probabilmente avrà anche una nuova versione, quella vip, e la conduttrice, stando ai rumors, avrebbe già scelto la prima tronista. Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e donne tornerà a far compagnia a milioni di italiani, nel primo pomeriggio, già da inizio settembre. Ci saranno nuovi tronisti e nuovi corteggiatori che cercheranno di trovare l’amore della loro vita proprio grazie all’aiuto del cupido Maria De Filippi. Siccome l’amatissimo programma estivo, Temptation island, per questa estate è stato fatto fuori dal palinsesto col dispiacere di tantissimi telespettatori, i vertici Mediaset hanno voluto rimediare. Si è deciso, infatti, che ci sarà una versione Vip di U&D che dovrebbe andare in onda a marzo, a metà percorso delle tradizionale versione del programma.

Dunque, nei primi mesi ci saranno personaggi non famosi come di consueto poi, dopo le prime scelte e i primi amori, sul trono rosso di Uomini e donne siederanno tre vip sino alla fine del programma che di solito si conclude tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Ebbene, secondo voci di corridoio, pare proprio che la De Filippi sia intenzionata a scegliere una famosa showgirl che da molti anni ha una situazione amorosa abbastanza complicata e grazie a questa nuova avventura potrebbe trovare un uomo capace di farla innamorare davvero.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. I due stanno insieme dal lontano 2006 e si sono sposati nel 2008 per poi separarsi consensualmente nel 2017. Dal loro amore è nato Nathan Falco che da sempre è il filo rosso che lega i due ex coniugi. Infatti, pur essendosi separati, molto spesso stanno insieme e trascorrono ogni festività tutti e tre come se il loro matrimonio fosse ancora vivo.

Motivo per cui, molti si sono sempre chiesti se effettivamente l’amore tra i due sia finito o meno. La Gregoraci, dal suo canto, risponde sempre in modo affermativo a tale quesito dichiarando, però, che loro continueranno ad essere sempre una famiglia. Inoltre, di recente, Elisabetta ha confessato di non riuscire a trovare un uomo al suo fianco sia per la sua situazione con Briatore sia perché lei è molto esigente.

“Gli uomini si spaventano delle donne indipendenti, incominciano bene ma poi si perdono per delle sciocchezze. Con gli uomini sono esigente, per stare con me devono superare delle prove”. Sarà proprio questo il motivo che spinge la De Filippi a sceglierla come prima tronista di Uomini e donne Vip? Ma soprattutto, la Gregoraci accetterà? Non ci resta che attendere la risposta della diretta interessata. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

