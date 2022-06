colpaccio-maria-de-filippi,-arriva-chiara-ferragni-ad-amici,-ecco-di-chi-prende-il-posto.-fan-in-delirio

Amici di Maria De Filippi diventa sempre più seguito e importante e adesso la padrona di casa mira ad avere nel suo cast Chiara Ferragni. La sua scuola è stata fondata moltissimi anni fa, quando si chiamava Saranno Famosi ma la maggior parte dei partecipanti spesso finiva nel dimenticatoio. I riflettori all’epoca non erano puntati sui talenti, e nessuno volgeva lo sguardo verso i ragazzi cui la regina di Mediaset decideva di dare una possibilità. Anno dopo anno però la situazione è cambiata. La scuola è diventata sempre più importante, e ha sfornato artisti sempre più rilevanti nel panorama italiano e non solo.

Così, Maria De Filippi è riuscita ad ottenere l’attenzione delle migliori case discografiche e delle migliori compagnie di ballo, che spesso puntano al suo programma per scovare i talenti emergenti. Oggi partecipare ad Amici, per i giovani, è diventato un vero e proprio trampolino di lancio. Anche chi non riesce ad arrivare alla finale della trasmissione, riesce ugualmente ad ottenere un contratto. La stessa presentatrice, ormai, ha aperto una casa discografica per prendersi personalmente cura dei suoi ragazzi e non abbandonarli da soli nel mondo del lavoro, che può essere difficile da gestire.

Insomma, un vero successo per Amici, che è anche una delle trasmissioni più seguite in assoluto. Proprio per questo la Mediaset ha deciso di spostare lo speciale del weekend alla domenica: Maria De Filippi era l’unica in grado di contrastare Mara Venier e la sua Domenica In. Anno dopo anno, la presentatrice punta a migliorare sempre più la sua scuola e offrire ai suoi ragazzi esperienze sempre migliori e formative. E adesso punta ad avere nel cast proprio lei, la regina delle influencer: Chiara Ferragni, che con il mondo del piccolo schermo sembra non andare molto d’accordo.

Si diceva la volessero come presentatrice dell’Eurovision, ma Chiara Ferragni non vuole essere protagonista in televisione. Lei ha già le sue telecamere, i suoi riflettori, il telefonino sempre presente e soprattutto il suo impero da mandare avanti. Perchè se la sua carriera è iniziata come influencer, la donna oggi è una grande imprenditrice presa tra mille impegni, oltre quello di essere mamma. Ma il ruolo che Maria De Filippi vorrebbe darle sembra cucito appositamente per lei. Ad Amici, lo abbiamo già visto qualche anno fa, quando è stato ricoperto da Alfonso Signorini.

La sua funzione era quella di mentore, cioè una figura che doveva seguire i ragazzi non dal punto di vista artistico, ma da quello mentale e dell’autostima. Maria De Filippi segue i suoi allievi giorno dopo giorno, cercando di motivarli e di aiutarli a cercare la forza in se stessi. L’arte è spesso sinonimo di spiccata sensibilità, e la presentatrice ha probabilmente bisogno di un nuovo aiuto. Chiara Ferragni dovrebbe quindi andare nella sua scuola una volta la settimana e tenere uno dei suoi amati discorsi di sprono. Le trattative sono appena cominciate, ma sono state rimandate a dopo le vacanze estive.

