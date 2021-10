colpaccio-maria-de-filippi,-ruba-il-concorrente-al-grande-fratello-di-signorini.-ecco-chi-arriva-sul-trono-di-uomini-e-donne

Dopo aver sconvolto e indignato l’Italia intera per la sua impossibile gelosia a Temptation Island, Tommaso Eletti è approdato al Grande Fratello Vip e adesso potrebbe anche diventare tronista di Uomini e Donne. Ma soltanto con un buon compenso, parole dette da lui stesso nel corso di un’intervista a Super Guida Tv. Ma partiamo dall’inizio. Il giovane è entrato nel reality dell’amore condotto da Filippo Bisciglia insieme alla sua fidanzata, Valentina, molto più grande di lui. Il problema della coppia era la spropositata gelosia del 21enne, che non permetteva alla sua compagna di uscire con le amiche.

Anche l’abbigliamento era motivo di litigio e, soprattutto, il comportamento che lei poteva adottare con altri uomini in sua assenza. Così, abbiamo visto Tommaso Eletti impazzire davanti alle clip che il presentatore gli mostrava, puntata dopo puntata. Finché non ha deciso di consolarsi con una delle tentatrici, portando Valentina a chiedere anticipatamente il falò di confronto e a uscire separati da Temptation Island. Sicuramente, la loro coppia è stata quella che ha scaturito la maggiore risposta mediatica. Questo ha procurato al giovane un posto nella casa del Grande Fratello Vip.

Sin dal primo momento il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha innescato diverse reazioni. C’è chi voleva dare la possibilità a Tommaso Eletti di farsi conoscere meglio dai telespettatori, e uscire dall’idea di maschilista data di se a Temptation Island. C’è chi invece ha pesato venisse data fin troppa visibilità a chi ha dimostrato di essere così chiuso mentalmente. Fatto sta che la sua durata al Grande Fratello Vip è stata molto breve. Il 21enne è stato il primo concorrente a venire squalificato dal pubblico. Ha dimostrato di non avere dimestichezza con le telecamere e di non riuscire a emergere rispetto agli altri concorrenti.

Ovviamente, prima di farlo uscire dal Grande Fratello Vip Alfonso Signorini non si è negato l’opportunità di fargli avere un confronto proprio con Valentina, che nella prima serata ha inveito contro Tommaso Eletti e contro gli altri concorrenti che lo hanno difeso. Il giovane ha criticato l’intervento della sua ex, convinto che volesse soltanto ottenere un po’ di visibilità. “Ha fatto una figuraccia attaccando me e gli altri coinquilini. E’ alla ricerca della visibilità, lo fa solo per entrare come concorrente; per me è un capitolo chiuso” ha confermato nel corso dell’intervista.

Oggi gli viene chiesto cosa ne penserebbe di partecipare a Uomini e Donne di Maria De Filippi, adesso che è uscito dal Grande Fratello Vip. Del resto, è giovane e single e ha sicuramente problemi relazionali. Requisiti che lo rendono perfetto per il dating show. Ma Tommaso Eletti non sembra intenzionato a prendervi parte: “Non mi è stato proposto. Sinceramente non so se mi piacerebbe partecipare”. Ha ammesso però che se gli offrissero un buon compenso non ci penserebbe due volte. Invece, sarebbe entusiasta di prender parte a L’Isola dei Famosi: “Ci andrei subito visto che sono uno sportivo che ama l’avventura”.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Colpaccio Maria de Filippi, ruba il concorrente al Grande Fratello di Signorini. Ecco chi arriva sul trono di Uomini e Donne proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.