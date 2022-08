colpaccio-mediaset,-arriva-uomini-e-donne-vip:-opinionisti,-nuovi-tronisti-e-data-di-inizio

Stando alle ultime voci di corridoio della Mediaset, c’è una bellissima notizia per i fan più accaniti di Uomini e donne. Il programma non solo tornerà a settembre, come di consueto, ma avrà anche una nuova versione, quella vip. Insomma, si tratterebbe di un esperimento televisivo fatto già in passato con Temptation Island. La padrona di casa, Maria De Filippi, pare abbia già scelto i suoi opinionisti e alcuni tronisti. Inoltre potrebbe esserci il ritorno di una dei volti più amati del longevo programma.

Siccome l’amatissimo programma estivo, Temptation island, per questa estate è stato fatto fuori dal palinsesto, lasciando dispiaciuti tantissimi telespettatori, i vertici Mediaset hanno voluto rimediare. A quanto pare ci sarà la versione Vip di Uomini e donne che andrebbe in onda in primavera, verso a marzo, a metà percorso delle tradizionale versione del programma. Nei primi mesi ci saranno i soliti personaggi non famosi poi, dopo le prime scelte, sul trono rosso siederanno tre vip sino alla fine del programma che di solito si conclude tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Come è ben noto, Uomini e donne è un dating show registrato per cui le prime registrazione della versione Vip potranno avvenire già a inizio 2023. Le puntate registrate andranno in onda due volte a settimana. Chi saranno gli opinionisti? Ebbene, ci sarebbero due nomi bomba, due volti amatissimi. La stessa Maria e la sua redazione vorrebbe che a tornare nello studio e a ricoprire il nuovo ruolo ci fossero Giulia De Lellis, ex corteggiatrice e scelta di Andrea Damante, e l’ex tronista Lorenzo Riccardi la cui scelta fu Claudia Dionigi.

La prima, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha avuto un successo inarrestabile. Con 5 milioni di followers su instagram, Giulia è diventata una seguitissima influencer e ambassador di tantissimi brand famosi. La sua storia con Andrea Damante si è conclusa dopo più di 2 anni, con annesso ritorno di fiamma in seguito. I due, poi, si sono definitivamente lasciati due estati fa. I fan hanno sempre chiesto di rivederla nel programma in quanto è stata tra la più amata e apprezzata. Lorenzo, invece, tutt’ora convive con Claudia da circa 3 anni e aspettano una bimba.

Per quanto riguarda i tronisti, invece, pare ci sia da aspettare ancora un po’ per avere qualche indiscrezione siccome quella sulla Gregoraci era una fake news. Si vociferava anche di una possibile partecipazione di Antonio Zequila ma, a quanto pare, anche quella era solo un chiacchiericcio infondato. Stando alle ultime notizie, invece, pare che i più quotati siano per lo più dei giovani, tra cui noti tik toker ed influencer che, però, non sono ancora approdati in tv. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Colpaccio Mediaset, Arriva Uomini e donne Vip: Opinionisti, nuovi tronisti e data di inizio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.