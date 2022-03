colpaccio-mediaset,-dal-gf-vip-a-uomini-e-donne:-“ecco-chi-vuole-maria-de-filippi-sul-trono”.-fan-in-delirio

Il Gf Vip 6 è giunto alla fatidica semifinale, di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 10 marzo 2022: un nuovo eliminato. Sono ben sei mesi che alcuni concorrenti si trovano nella casa più spiata d’Italia e l’aria comincia a diventare elettrica e frizzante. Nessuno vuole lasciarsi scappare, a un passo dal traguardo, l’occasione di raggiungere la finale in programma lunedì 14 marzo 2022. Tuttavia, la puntata di questa sera non sarà incentrata solo sugli eliminati e sulla proclamazione dei finalisti. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini sta preparando altre sorprese. Per esempio ci saranno alcuni ritorni nella casa e l’atteso confronto tra Miriana e Biagio. Andiamo a vedere quello che ci aspetta tutto nel dettaglio.

GF Vip anticipazioni puntata di stasera 10 marzo

Come al solito, anche l’appuntamento del Gf vip di stasera è in programma per le 21:35 su Canale 5, appena dopo la fine di Striscia la Notizia. Stando alle anticipazioni, ci aspetta una puntata assolutamente imperdibile. Stasera nulla sarà come prima. I concorrenti rimasti in gioco non vogliono assolutamente rischiare di inciampare a un passo dalla fine. Le strategie si fanno più serrate. I dissapori stanno emergendo. Insomma, nella casa si respira un’aria assolutamente tesa ed elettrica. Le anticipazioni del Grande Fratello di stasera 10 marzo 2022 parlano chiaro: mancano solo due posti per la tanta attesa finale di stagione. Lunedì 14 marzo, infatti, se la giocheranno solo 5 concorrenti. Per questo motivo, anche oggi, un po’ come nelle scorse settimane, non ci sarà un solo eliminato. Ben due concorrenti dovranno lasciare la casa più spiata d’Italia.

In casa si sono formate due fazioni: maschi e femmine sono gli uni contro le altre. Questa sera, da principio, vedremo Soleil che analizzerà il suo percorso all’interno della casa. Oggi la bionda influencer scoprirà inoltre di essere stata scelta come opinionista della Pupa e il Secchione Show. Programma, quest’ultimo, che prenderà il via il giorno dopo della fine del Gf vip 6, cioè alle Idi di marzo, martedì 15. Ma non è finita. Secondo le anticipazioni, oltre agli eliminati e a Soleil, andranno in scena altre situazioni. A cominciare dal ritorno di alcuni concorrenti esclusi. Infine si analizzerà ancora una volta la relazione, non più come prima, tra Jessica e Barù e ci sarà spazio per il confronto tra Biagio e Miriana. In questo caso si scoprirà la verità su di loro. La Trevisan non avrebbe mai dato il suo numero di telefono a D’Anelli. Si sono lasciati effettivamente? Ecco, nel dettaglio, di seguito, tutto sulla puntata di stasera del Grande Fratello vip, secondo le anticipazioni diffuse in rete.

Gf Vip 6, anticipazioni puntata di stasera: I Jeru

Iniziamo con Jessica e Barù. La prima – non è un mistero – nutre parecchi dubbi sul loro futuro una volta terminato il Gf Vip. Il suo umore varia in continuazione. Un minuto è serena, il minuto dopo diventa euforica e il minuto dopo ancora piomba nella disperazione. La notte prima della semifinale, è stata Sophie a provare a consolare la maggiore delle sorelle Selassiè. L’amica le ha detto che sarebbe meglio troncare definitivamente il rapporto con Barù. Jessica però fa fatica a lasciarsi alle spalle Barú. Ha confessato a Sophie di sentirsi male quando una persona a cui tiene si allontana che sia amore o amicizia.

Il dubbio di Jessica è che Barú non sia sincero. Inoltre non sa bene cosa potrebbe finire una volta usciti dalla casa del Gf Vip. La Princess e Barù forse non si vedranno mai più, e questo è un po’ il timore della ragazza. Nel mentre, i fan della coppia sembrerebbero stare dalla parte di Jessica, con sempre più persone che appaiono effettivamente dubbiose di Barù. Se Soleil andrà alla Pupa e il Secchione, però, anche la Princess sembra avere un futuro in un’altra trasmissione famosa. Si tratta di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che potrebbe proporre a Jessica il trono. Stando alle anticipazioni di questa sera del Grande Fratello vip, la puntata potrebbe affrontare il futuro dei Jeru

Grande Fratello anticipazioni 10 marzo: eliminati e finalisti

Torniamo alle due fazioni presenti in casa. Davide, Giucas e Barú hanno legato e stanno sempre insieme. Sono però in inferiorità numerica. Jessica, Lulù, Sophie, Delia e Manila hanno fatto gruppo e non vogliono perdersi la finale. Stando alle anticipazioni di questa sera, durante la penultima puntata serale del Gf Vip 6 si scoprirà quando queste alleanze siano forti. Le amicizie saranno messe alla prova dal televoto flash, che decreterà chi saranno gli eliminati e chi i finalisti.

Ma non è ancora finita. Sempre nel corso della puntata di stasera, ci sarà occasione di una rivincita di Soleil. Essa tornerà nella casa del Gf Vip, dopo essere stata eliminata, per un confronto con i concorrenti rimasti. Per la bionda influencer ci sarà modo di chiarire con gli altri concorrenti le accuse che le sono state fatte. Tuttavia ci sarà un altro confronto, quello tra Nathaly e Jessica. La prima ritiene che la seconda sia sta valsa nei suoi confronti. La seconda invece vuole fare pace con la prima. Insomma, si prospetta una puntata nella puntata.

Grande Fratello vip 6: chi è in nomination stasera 10 marzo

Ora però andiamo a scoprire chi, stando alle anticipazioni della puntata di stasera, rischia maggiormente di iniziare a preparare le valige. In nomination ci sono Manila e Barù. Ma attenzione: non sarà l’unico televoto previsto per questa sera. Gli eliminati, infatti, come già accennato, saranno due. Inoltre saranno annunciati il quarto ed il quinto finalista dell’edizione attuale del Gf Vip. Andrà in scena dunque un televoto flash che deciderà le sorti dei concorrenti.

Per il momento non si sa chi saranno gli eliminati e chi i finalisti del Gf Vip. Certo e che, tra i due nominati, Manila è sembrata più serena, soprattutto dopo l’uscita dalla Casa di Miriana. Al contrario Barù e preso dalla tensione con Jessica. Si è dimostrato notevolmente risentito dalle accuse di falsità da parte della principessa. Inoltre la loro relazione è sempre più travagliata. Si sono avvicinati e poi allontanati nuovamente. Inoltre, e Barù ne è consapevole, il pubblico è dalla parte di Jessica e potrebbe fagliela pagare. In ogni caso, lo ricordiamo, nulla è stato ancora deciso. Tutti i concorrenti hanno ancora tempo per far cambiare idea al pubblico da casa.

