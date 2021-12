Colpaccio Mediaset: Entrano nel reality Jasmine Carrisi con mamma Loredana. Soleil trema, Albano ha reagito così

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso, insieme ad Albano Junior, chiamato Bido. Nata nel 2001, sta mostrando una propensione verso il mondo dello spettacolo. Del resto, spesso capita ai figli d’arte di voler seguire le orme dei genitori. Ma dove potremmo vederla nel 2022? Probabilmente in uno dei più famosi reality Mediaset.

Jasmine Carrisi ha solo 20 anni, ma ha già mosso i primi passi nel mondo della tv. Ha già recitato, cantato, è stata giurata di The Voice Senior insieme al padre. Gira voce che la vedremo in un noto reality nel 2022 insieme alla madre, Loredana Lecciso, una voce che sta diventando di giorno in giorno più veritiera.

Jasmine Carrisi in un reality con la madre?

Jasmine Carrisi non è di certo un volto nuovo della tv e non solo grazie ai genitori. Ha esordito nel film La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, interpretando Isabella d’Aragona, duchessa consorte di Milano. Oltre ad aver recitato, ha pubblicato il suo primo singolo Ego, con l’etichetta A.C., un testo nato per gioco, ma che è stato molto apprezzato dal padre Al Bano che ha anche collaborato alla produzione.

Nel dicembre 2020 è diventata, in coppia con il padre Al Bano, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, giudice di The Voice Senior. Adesso sembra pronta per un nuovo progetto in tv insieme alla madre. Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso potrebbero essere pronte a partecipare ad un programma tv in prima serata su Canale 5: molte voci infatti riportano che tra i papabili nomi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 rientrano i loro.

Vedremo Jasmine proprio lì

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà a marzo, quando terminerà il Grande Fratello (che finirà il 14 marzo). E tra le opinioniste ci sarà molto probabilmente Soleil Sorge ora protagonista del Gf Vip che quindi dovrà giudicare proprio la piccola Carrisi con la mamma. Per adesso è tutto da definire: la conduttrice sarà ancora Ilary Blasi e l’inviato potrebbe essere di nuovo Massimiliano Rosolino, mentre per quanto riguarda gli opinionisti pare quasi certa solo appunto Soleil.

Come riporta Gente, tra i possibili concorrenti oltre a Jasmine Carrisi con Loredana, ci sarebbe anche Luigi Oliva, imprenditore napoletano attivo nel settore luxury automobilistico, celebre per essere l’ex fidanzato di Pamela Prati (prima del Mark Caltagirone gate). Tra gli altri concorrenti in forse c’è ancora Olga Plachina, moglie d’Aldo Montano, attualmente nella casa del Gf Vip 6.

Secondo alcune voci sono in corso anche le trattative per far arrivare in Honduras anche Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. Per la Lecciso si tratterebbe di un ritorno: ha già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2010. Stando ad alcuni rumors, ad entrambe era stato anche proposto di entrare nella casa del Grande Fratello, ma hanno rifiutato la proposta.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Colpaccio Mediaset: Entrano nel reality Jasmine Carrisi con mamma Loredana. Soleil trema, Albano ha reagito così proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.