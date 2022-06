colpaccio-mediaset:-gemma-galgani-e-giorgio-manetti-insieme-nel-famoso-reality.-fan-in-delirio,-ecco-dove-li-vedremo

Alfonso Signorini vuole Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sarebbe come trasportare il mondo di Uomini e Donne all’interno del reality più seguito d’Italia. Una bella visibilità anche per Maria De Filippi, che da quando ha capito che l’anziana signora avrebbe abbandonato lo show l’ha rilegata nell’angolino. Difatti, la dama 72enne non è più al centro delle dinamiche che si creano nello studio del dating show e non tiene più banco come un tempo. Per questo, in molti avevamo già ipotizzato la sua partecipazione a un’altra trasmissione per la prossima stagione televisiva.

Gemma Galgani sarebbe sicuramente un personaggio interessante da inserire nel Grande Fratello Vip. Ma Alfonso Signorini, per vivacizzare un po’ le cose, vorrebbe anche il suo ex fidanzato storico, Giorgio Manetti. Lui è stato l’unico uomo con cui la dama è uscita mano nella mano da Uomini e Donne. Prossimi alle nozze, hanno interrotto la loro relazione di punto in bianco e lei ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi. Vederli insieme nella casa più spiata d’Italia ci fa correre il rischio che si creino le stesse situazioni di sempre, con la signora che cerca di conquistarlo per poi cominciare a polemizzare su tutto.

Sicuramente è anche questo che ha sempre alzato lo share di Uomini e Donne quando c’era Gemma Galgani in centro studio, e Alfonso Signorini vuole probabilmente marciarci sopra per il suo Grande Fratello Vip. Ma è anche vero che siamo curiosi di vedere la dama torinese lontana dal contesto del corteggiamento, dove l’abbiamo vista per molti anni. Per questo però c’è tempo, una volta entrata nel mondo dei reality la donna potrebbe avere un vero e proprio futuro su questo fronte. Ed è proprio questo che ci piace di lei: ci ha insegnato che anche a 72 anni la vita può riservarci delle sorprese e delle incredibili emozioni.

Così, siamo certi di poter sopportare la presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti chiusi nella stessa casa, anzi siamo proprio curiosi di vedere come si svolgerebbe questa liason tra signori di una certa età. Per il momento, la notizia non è ancora ufficiale. Dovremo aspettare ancora prima di scoprire altri dettagli sul Grande Fratello Vip. Ma quel che sembra certo è il nome della prima concorrente per la prossima stagione del reality; si tratta di Guendalina Canessa, ex gieffina che ha preso parte all’edizione nip del 2007, condotta da Alessia Marcuzzi, e che oggi è una imprenditrice e influencer.

Ma ci sono tanti altri nomi molto interessanti in lizza per il prossimo Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez), Antonio Razzi (ex senatore), Gigliola Cinquetti (cantante), Alvaro Vitali (il famoso Pierino), Federico Fashion Style (hair stylist), Manuela Arcuri (attrice), Vera Gemma (figlia di Giuliano) e il fidanzato Jeda, Antonella Fiordelisi (ex spadista, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi influencer), Pamela Prati (attrice), Patrizia Groppelli (opinionista tv), Asia Gianese (influencer), Max Felicitas (attore a luci rosse), Brenda Asnicar (attrice argentina nota per la serie Disney Il mondo di Patty), Evelina Sgarbi (figlia del più noto Vittorio). E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

