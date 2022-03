Colpaccio Mediaset, Jessica e Barù insieme in un altro reality. Ecco dove li vedremo, Fan in delirio

A una settimana dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip 6 Jessica Selassié è stata ospite dell’Isola Party, dove tra una domanda e l’altra ha ipotizzato di prendere parte al cast dei naufraghi, svelando anche con chi vorrebbe partecipare. Vedremo la principessa sbarcare in Honduras per cercare di conquistare un’altra vittoria? Ieri sera è iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi, insieme al suo parterre di opinionisti hanno visto sbarcare i nuovi naufraghi dando inizio ufficialmente al nuovo anno del reality show di Canale Cinque.

Su Mediaset Infinity, a commentare il programma a Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri c’era anche Jessica Selassié, fresca di vittoria, all’inizio della scorsa settimana, della sesta edizione del Grande Fratello Vip: la ex gieffina ha ipotizzato di prendere parte anche al reality condotto da Ilary Blasi. Sarà una delle prosisme naufraghe?

Jessica Selassié: prossima naufraga?

Come lo scorso anno, anche per questa edizione dell’Isola dei Famosi, inaugurata ieri sera, su Mediaset Infintiy va in onda lo show che commenta il reality: Isola Party. Il programma streaming è condotto da Ignazio Moser e da Valentina Barbieri, e ieri tra i vari ospiti c’erano anche Awed, vincitore della scorsa edizione dell’Isola, e Jessica Selassié, vincitrice dell’appena conclusa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio quest’ultima, nel corso di Isola Party, ha raccontato come potrebbe essere la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, e secondo molti, questo potrebbe essere il preludio di un ritorno della principessa in un reality di Canale Cinque: Se io dovessi partecipare a L’IsoladeiFamosi credo che la cosa che mi mancherebbe di più sarebbe la doccia. Credo che sarebbe l’unico disagio perché il digiuno non mi spaventa.

Con chi parteciperebbe a L’Isola?

Dopo avere parlato di una sua ipotetica partecipazione come naufraga, la domanda per Jessica Selassié è sorta spontanea, e Valentina Barbieri, conduttrice di Isola Party, le ha quindi chiesto con quale delle due sorelle tra Lulù e Clarissa avrebbe voluto partecipare: Nessuna delle due! Io partirei con mio fratello. Più che altro perché tutte e tre siamo molto fifone su tutto quello che riguarda gli insetti e queste robe. Tra loro io sono quella un po’ più guerriera: vado, schivo, faccio… invece con loro sarei sempre stata impaurita

Con mio fratello invece, bello forte e deciso, mi darebbe più carica per sopravvivere. Con Lulù e Clari sarebbe un piagnisteo continuo. Che sia un’ipotesi realizzabile? Vedremo Jessica Selassié partecipare a L’Isola dei Famosi e magari insieme a suo fratello? Intanto la ex gieffina si gode la vittoria del Gf Vip, conquistata da poco più di una settimana. Ma ci sarebbe anche un’altra opzione per cui stanno in fibrillazione numerosi fan. A quanto pare a Ilary Blasi farebbe piacere avere anche Barù all’Isola, e proprio Jessica l’ha reputato un candidato perfetto per questa esperienza essendo lui un amante della natura

E quindi perchè non vederli insieme anche all’Isola? Visto il boom di share fatto al Grande Fratello Vip, la loro partecipazione in coppia farebbe saltare sicuramente gli ascolti della trasmissione, con l’ashtag Jerù che tornerebbe in auge, per non parlare di tutti i fandom ansiosi solo di poterli rivedere. Insomma sarebbe un colpaccio non da poco per la Blasi se sia Jessica che Barù accettassero l’invito. Noi ci speriamo

