colpaccio-mediaset,-luca-argentero-lascia-doc-e-la-rai-e-diventa-conduttore-su-canale-5.-a-chi-ruba-il-posto

L’amatissimo tg satirico di canale 5, Striscia La Notizia, da settembre tornerà a far compagnia a milioni di italiani con il consueto appuntamento settimanale delle 20.45. Nelle ultime ore l’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha reso nota una sua decisione riguardante la conduzione del programma. Ebbene, pare proprio che dietro al bancone dei conduttori siederà una coppia insolita ma sicuramente vincente: Luca Argentero e Alessandro Siani.

Luca Argentero è, ormai, un volto noto e amatissimo della tv italiana. Approda in tv, per la prima volta, nel 2003 grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, dal quale ne esce come terzo classificato. Da quel momento la sua carriera è stata un’escalation continua sino a raggiungere l’apice del successo con la fiction di Rai 1, Doc- Nelle tue mani. La seconda stagione ha riscosso un tale successo da far riconfermare una terza. Argentero è un attore affermato, richiesto da moltissimi registi famosi, tra cui Ferzan Ozpetek. Il ruolo di conduttore è totalmente nuovo per lui e la sua prima volta sarà proprio a Striscia La Notizia.

A suo fianco ci sarà l’inarrestabile Alessandro Siani, il famoso comico napoletano, un vero e proprio animale da palcoscenico. Per lui, non sarà un’esperienza nuova siccome ha già avuto modo di stare al timone della conduzione di Striscia La Notizia da settembre a novembre 2021 in coppia con Vanessa Incontrada. La sua esperienza si è rivelata totalmente positiva tanto che l’ideatore del programma, Antonio Ricci, lo ha voluto riproporre come conduttore per poi essere confermato dai vertici Mediaset.

Inutile dire che la notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan essendo che si tratta di due protagonisti della tv italiana. Inoltre, sicuramente sarà molto simpatico assistere alle diversità caratteriali dei due. L’uno, torinese, pacato, con tutti i tratti tipici di un settentrionale. L’altro, napoletano, festaiolo, sempre con la battuta pronta, l’emblema della meridionalità. Un tratto comune potrebbe essere, senza dubbio, l’umiltà. Forse, proprio questa caratteristica ha fatto sì che entrassero nei cuori degli italiani, senza più uscirne.

Per quanto riguarda la durata della conduzione della neo coppia non si sa ancora nulla. Quel che è certo è che Antonio Ricci è sempre stato solito alternare e variare i conduttori nel corso di ogni edizione del tg satirico. Tutti si augurano che possa trattarsi di un arco temporale ben più duraturo rispetto a quello di cui è stato protagonista Siani lo scorso anno. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Colpaccio Mediaset, Luca Argentero lascia Doc e la Rai e diventa conduttore su Canale 5. A chi ruba il posto proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.