Colpaccio Mediaset, Maria de Filippi cambia i prof di Amici. Arriva il famoso cantante e prende proprio il suo posto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Ogni anno Amici é sempre pieno di novità. Anche la stagione 2022-2023 ne sarà ricca. Michele Bravi entrerà a far parte della squadra di professori del talent show più seguito di sempre. Già negli anni passati si era creata grande sintonia tra Bravi e Maria de Filippi. Infatti, l’artista ha partecipato ad Amici Celebrities, segnando la sua rinascita artistica. Qualcuno, però, sarà fatto fuori a causa del suo ingresso ne programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici è terminato da pochissimo ma tutto il team è già pronto alla nuova stagione. Il programma sforna ogni anno grandissimi talenti, anche merito dello straordinario corpo docenti. Proprio in questi giorni stiamo vedendo Nunzio, Martina, Tommaso e tanti altri ballerini esibirsi a Battiti Live. E che dire dei cantanti che ormai sono tutti in cima alle classifiche nazionali? Maria De Filippi è una garanzia. A settembre sarà prontissima a riprendere il timone del suo amato programma. Nel frattempo sono iniziati i casting per i nuovi talenti. E anche la sezione dei professori é pronta a riformarsi.

Pare infatti che nella prossima edizione di Amici, Michele Bravi farà parte del team di professori, in qualità di insegnante di canto. Ma di chi prenderà il posto? Fonti certe assicurano che Rudy Zerbi è stato riconfermato. È chiaro quindi che le uniche a rischio saranno Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. É molto più probabile che sostituisca la Pettinelli, che continuerà a tenerci compagnia ogni giorno su RDS. Una bella rinascita quella di Michele Bravi, dopo un lungo periodo straziante in cui si è allontanato dalla musica e dalla Tv. Maria ha da subito colto la sua essenza e la sua grande artisticità e quest’anno è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Altre indiscrezioni lasciano intendere che anche la Peparini sarà sostituita nella categoria ballo. Di conseguenza, il vecchio team Pettinelli-Peparini verrebbe completamente sostituito. Per ora quel che é certo é che Michele Bravi é pronto ad unirsi al team di Amici. La tesi viene avvalorata dal rapporto ormai molto profondo che c’è tra l’artista nato ad Xfactor e Maria. Dopo il tragico incidente in cui é stato coinvolto Bravi nel 2018, Maria lo ha subito preso a cuore e ha cercato di reintegrarlo nel mondo televisivo, dandogli la spinta giusta per ricominciare. Quel rapporto non si é mai interrotto.

Dopo la partecipazione di Michele Bravi ad Amici speciali, l’artista è riuscito a tornare sul palco e a fare quello che gli riesce meglio: cantare. Inoltre, a Sanremo 2022 ha dimostrato al mondo tutto il suo enorme talento, esibendosi su uno dei suoi pezzi migliori : L’inverno dei fiori. Non ci resta che augurargli un grande in bocca al lupo, aspettando di vederlo nei panni del professore di canto di Amici 2022. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Colpaccio Mediaset, Maria de Filippi cambia i prof di Amici. Arriva il famoso cantante e prende proprio il suo posto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.