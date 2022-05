colpaccio-mediaset,-maria-de-filippi-sbarca-all’isola-dei-famosi-per-fare-una-proposta-a-un-naufrago.-fan-in-delirio

Nelle prossime puntate di L’isola dei famosi probabilmente vedremo arrivare in studio Maria De Filippi con una proposta interessante per uno dei concorrenti. Quest’anno il reality condotto da Ilary Blasi sta avendo molto più successo rispetto alla passata edizione. La conduttrice sembra molto più a suo agio, ma soprattutto ha finalmente capito i tempi tecnici di attesa per l’audio in Honduras. A giocare un ruolo molto importante anche i suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che non si limitano a scaldare le poltrone come quelli dello scorso anno, ma che anzi hanno formato con lei un triangolo divertente e interessante.

Ovviamente, il punto forte de L’isola dei famosi sono i naufraghi, che sono riusciti ad appassionare il pubblico con i loro caratteri e le loro dinamiche. Uno tra questi avrebbe addirittura suscitato l’interesse di Maria De Filippi, regina della Mediaset, che potrebbe a breve entrare nello studio di Ilary Blasi per fargli una particolare proposta. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, che in Honduras ci è arrivato per accompagnare sua mamma, Carmen Di Pietro. Un giovane che è figlio d’arte ma che ha sempre vissuto lontano dalle telecamere e adesso si distingue per la sua ingenuità ed educazione.

Una mamma molto assillante la sua, ma è evidente che la Di Pietro sia riuscita a fare un ottimo lavoro con suo figlio, che al contrario di parecchi adolescenti sopporta stoicamente le sue intromissioni senza mai mancarle di rispetto. Un sogno per tutti quei genitori alle prese con i figli della stessa età che guardano L’isola dei famosi. Soprattutto, Carmen Di Pietro è molto gelosa del suo primogenito e rifiuta categoricamente l’idea di una fidanzata. Ilary Blasi, al contrario, sembra invece determinata a trovare la compagna adatta a lui e per questo scopo ha mandato in Honduras tre giovani bellezze single.

A sbarcare su L’Isola dei famosi sono state Mercedes Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. La prima ha volto le sue attenzioni verso Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e altro grande protagonista di questa edizione de L’isola dei famosi. Si dice però che la giovane sia in realtà fidanzata con un certo Flavio, ma i dettagli di questo rapporto sono ancora tutti da scoprire. La Santarelli sembrava molto interessata ad Alessandro Iannoni, ma è stata eliminata e adesso si trova su playa Sgamada in attesa di rientrare in gioco o essere rispedita in Italia. C’è poi la De Vitis, che ha appena vinto La pupa e secchione show.

La ragazza sembrava aver fatto breccia nel cuore di Alessandro Iannoni, e stava tentando in tutti i modi di addolcire la spaventosa suocera Carmen Di Pietro. Ma già dopo la prima settimana sull’isola gli altri concorrenti le hanno dato della falsa, e l’hanno accusata di aver studiato madre e figlio solo per durare di più su L’isola dei famosi. Sicuramente non le ha giovato la passata relazione con Paolo Brosio che comporta fin troppi pregiudizi nei suoi riguardi. Il più giovane del reality resta single, ma sembra che Maria De Filippi lo voglia come prossimo tronista di Uomini e Donne, e nelle prossime puntate probabilmente gli farà questa proposta in diretta. Come reagirà mamma Carmen?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Colpaccio Mediaset, Maria de Filippi sbarca all’Isola dei Famosi per fare una proposta a un naufrago. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.