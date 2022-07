Colpaccio Mediaset: Torna Temptation Island. L’annuncio di Berlusconi fa impazzire i fan. Ecco quando

Brutte e buone notizie per i fan accaniti di Temptation Island. Come già si sa l’amato programma quest’estate non è andato in onda. La decisione, presa dai vertici della Mediaset, ha destato sconforto nel pubblico che si è dimostrato essere sempre molto fedele ed entusiasta nei confronti sia del conduttore che del programma stesso. Le motivazioni della mancata messa in onda sono molteplici e al suo posto c’è un altro programma ‘di corna’. Ecco tutti i dettagli.

Per i telespettatori Mediaset, l’estate televisiva è sempre stata caratterizzato dall’iconico Temptation Island e delle sue storie di coppie in crisi, corna e di tradimenti. Alla presentazione del nuovo palinsesto, però, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la mancata messa in onda del programma per svariati motivi. In primis, già l’anno scorso, l’azienda di produzione di Maria De Filippi, la Fascino PGT, decise di farlo fuori. Poi, poco tempo fa, Fanpage.it ha chiesto a Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset, il motivo di eliminare o sospendere l’amato programma.

Oltre al problema dei diritti con la società Banijay, detentrice di quelli internazionali del format, a causa del presunto mancato raggiungimento di accordi con la casa di produzione Fascino di Maria De Filippi, Pier Silvio ha fornito un’altra spiegazione. La Mediaset aveva voglia di sperimentare cose nuove e di un’aria di cambiamento. altro. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”.

Berlusconi, però, insieme alla De Filippi ha pensato ad un altro programma con cui poter accontentare i telespettatori durante l’estate. Si tratta del famoso programma di Mtv, Ex on the beach. Ebbene, Pier Silvio ne ha acquistato i diritti non per produrre una nuova edizione bensì per mandare in onda le repliche. Come si legge dal profilo instagram di Mediaset Infinity, il reality è iniziato già il 22 giugno e va in onda sulla piattaforma streaming con la prima edizione. Quest’ultima è stata girata nel 2018 e condotta da Elettra Lamborghini. Le altre due stagioni, invece, sono state condotte da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Inoltre, lo stesso Filippo Basciglia, con un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha confessato di essere rimasto molto male per non aver condotto, quest’estate, Temptation island che lo ha visto protagonista per ben otto edizioni. In compenso, però, secondo alcune voci, potrebbe tornare in tv nel ruolo di inviato a La Talpa.

Il reality, infatti, tornerà in primavera, molto probabilmente a marzo, e sarà prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Dunque, proprio quest'ultima che è molto legata al conduttore, potrebbe volere la sua presenza nel reality. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

