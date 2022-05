colpaccio-milly-carlucci,-barbara-d’urso-nuova-giurata-di-ballando-con-le-stelle.-a-chi-ruba-il-posto

Nelle ultime ore girano voci molto piccanti su Barbara D’Urso. La notizia sta già facendo il giro sul web e i telespettatori sono in fremito. Il tutto sarebbe accaduto alla festa del suo compleanno a Milano. Scopriamo di cosa di tratta.

Ieri è stato il 65esimo compleanno di Barbara D’Urso, icona della tv italiana, in particolare di Mediaset. La conduttrice ha organizzato un super party a Milano in stile ‘d’ursoniano’ come solo lei avrebbe potuto fare. La festeggiata ha anche pubblicato delle foto su instagram di alcuni momenti della festa e con alcuni invitati. In particolare c’è stata una foto molto simpatica che ritrae lei con un palloncino numero 18 e la didascalia è stata: ‘Buon compleanno Carmelita! #18anni”.

Tantissimi sono stati gli invitati e i personaggi famosi. A sorpresa, tra loro, ci sono stati anche i ballerini di Ballando con le Stelle, Vito Coppola e Arisa. I due sono stati ripresi da Barbara D’Urso tramite le instagram stories del suo profilo. E, la notizia che sta girando nelle ultime ore vede come protagonista proprio il ballerino Vito Coppola. Pare che le avrebbe portato l’invito per il programma di Milly Carlucci. Del resto, ogni anno escono indiscrezioni sulla presenza della d’Urso al programma di Rai 1. Addirittura un primo invito venne recapitato in diretta tv da Carolyn Smith. ( continua dopo la foto)

L’invito avvenne già nel 2017, a Domenica Live. “Se Mediaset mi dà il permesso vengo volentieri. Sono molto gelosi di me. In questo momento c’è un mio amico, Piersilvio Berlusconi, che è sicuramente svenuto. Avrà bisogno dei sali”: questa fu la risposta di Barbara D’Urso. Infatti, dopo poco la conduttrice fu immersa dagli impegni lavorativi tanto non poter partecipare a Ballando. Arrivò, dopo tanti anni, di nuovo il GF e poi Live-Non è la D’Urso.

Ma, nella nuova stagione televisiva tutto potrebbe cambiare. Sappiamo che a dicembre scade il contratto in Mediaset di Barbara D’Urso e pare che Pier Silvio abbia deciso di rinnovarlo ma, c’è un indiscrezione di FanPage: il rinnovo del contratto non prevedrebbe l’esclusiva come è sempre stato. Sono tantissimi anni, infatti, che Barbara non partecipa né ad interviste né a programmi televisivi, film, che non siano targati Mediaset.

Se la notizia di FanPage sarà fondata, allora potrebbe essere la volta buona di vedere il volto della D’Urso anche su altre resti e sicuramente vederla anche da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, e voci dicono che potrebbe addirittura presenziare in giuria al posto di Mariotto che molto probabilmente non riconfermerà la sua presenza nello show.

