colpaccio-milly-carlucci,-nella-giuria-di-ballando-con-le-stelle-arriva-mara-venier.-ecco-chi-fa-fuori,-fan-in-delirio

Mara Venier potrebbe essere protagonista di Ballando con le Stelle per la prossima stagione. Le donne di vero successo non hanno bisogno di essere in competizione tra loro, come hanno dimostrato Milly Carlucci e la zia d’Italia, sempre pronte a complimentarsi l’una con l’altra. Le due belle bionde della Rai coltivano successi, soprattutto alzano lo share, e sono diventate negli anni, due volti di punta del piccolo schermo. Non solo, sono delle vere e proprie professioniste che dimostrano di avere rispetto nei confronti delle colleghe, e non hanno paura del confronto con le rivali. Un buon insegnamento che dovrebbe essere d’esempio per tutte le donne che cercano di avere una brillante carriera.

Mara Venier ha parlato molto bene dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, istillando in Milly Carlucci e nei telespettatori la speranza di un suo intervento nella prossima stagione dello show. “Grandissimo successo di Ballando. Brava Milly, bravi tutti, una squadra meravigliosa, una corazzata. 28% di share, punte del 44%. Quasi come Sanremo, anzi come Sanremo. Sono stata sveglia fino all’una per seguire tutta la puntata”. La zia d’Italia non nasconde di guardare il talent show in maniera appassionata, e afferma che il successo del sabato sera coinvolge tutta la Rai.

“Si sente nell’aria quando Ballando sbaraglia in questo modo, c’è un’allegria dentro tutta Rai1”. Sono queste le bellissime parole che Mara Venier ha usato a Domenica In per descrivere il lavoro della sua collega Milly Carlucci, che lavora allo show da tantissimi anni. Uno dei sogni della presentatrice, poi, è proprio quello di avere la zia d’Italia a Ballando sia come ballerina ma anche nel ruolo di giudice.

Magari potrebbe riuscirci per l’anno prossimo. Alcune indiscrezioni dicono che Mara sarebbe appunto in trattativa per un posto da giudice. Ovviamente la sua partecipazione comporterebbe l’uscita di uno dei “vecchi” giudici, e il nome che sembra più a rischio è quello di Mariotto, giudice molto controverso. I reality e i talent show stanno avendo sempre più successo, guadagnandosi la partecipazione dei super Vip che nei primi anni li ignoravano completamente.

Non solo Mara Venier, anche altre big della televisione italiana potrebbero prendere parte a Ballando con le Stelle. Iva Zanicchi, che quest’anno è stata giudice a Il cantante mascherato per alcune puntate, ha già espresso il suo desiderio di diventare ballerina per una notte. “Ballando è una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi” ha affermato l’Aquila di Ligonchio.

A differenza di Mara Venier, che spesso minaccia di voler lasciare il piccolo schermo, Iva Zanicchi dimostra di avere ancora tanta voglia di fare. La Mediaset le ha dato uno show tutto suo, quindi si è rimessa in gioco a Sanremo, adesso ci manca soltanto Ballando con le Stelle. Intanto, Milly Carlucci sta già lavorando al prossimo cast. Tra i vip che potrebbero ballare i nomi più in lizza sono: Paola Barale, Beppe Convertini, Bianca Guaccero, Violante Placido, Emanuel Caserio (Il paradiso delle signore) e Michelangelo Tommaso (Un posto al sole). Lo show inizierà come sempre dopo la stagione estiva.

