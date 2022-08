Colpaccio Rai, Torna Fiorello e condurrà un famoso programma di Rai 1. A chi ruba il posto

Finalmente Fiorello tornerà in Rai. Per chi si stesse chiedendo se sarà presente al fianco di Amadeus durante il prossimo Sanremo, la risposta sarà negativa. Come sappiamo, già l’anno scorso lo show man aveva accettato di co-condurre il Festival solo per una serata, convinto dallo storico amico Amadeus. A partire da quest’anno, però, lo showman dichiara concluso il suo percorso sanremese. Quel che è certo è che lo rivedremo ancora con un nuovo programma, forse poi non così nuovo. Vediamo i dettagli.

Il conduttore e show man più amato è già operativo da giorni in giro per l’Italia a presentare il suo spettacolo teatrale. Dopo il Festival lo abbiamo rivisto durante la festa di Gigi D’Alessio a Piazza Plebiscito, in cui ha dimostrato di essere versatile e adatto a qualsiasi palco. Inoltre, ha omaggiato Napoli come pochi. Il suo intervento, ancora visibile su Raiplay, è stato amatissimo dai fan di Gigi. E lo stesso si può dire di Amadeus, che durante lo stesso spettacolo ha mostrato il suo lato più ironico. Ora, inarrestabile, Fiorello continua con la sua avventura teatrale per poi tornare ad intrattenere il pubblico Rai.

Stando alle indiscrezioni, non rivedremo Fiorello in prima serata. Infatti, probabilmente, gli sarà assegnata un’altra fascia oraria: quella del mattino. Quasi sicuramente lo vedremo tra le 7 e le 8, riproponendoci una versione rinnovata del suo “Edicola Fiore”. Lo show man non lavora solo il tv o a teatro; il suo successo è enorme anche in radio. Dal 2011 al 2017 il programma è andato in onda proprio su Rai Radio 2 e poi anche in tv su Skyuno e TV8. È stato ideato e condotto proprio da Fiorello. Il suo si è poi ben presto trasformato in un programma web. Probabilmente subirà ulteriori trasformazioni proprio da settembre.

L’obiettivo di questo rilancio tra le 7 e le 8 è quello di rafforzare tale fascia oraria. La Rai. infatti, sa benissimo che un programma condotto da Fiorello sarà seguitissimo a qualsiasi ora. Il conduttore aveva già riportato in auge l’app di Raiplay attraverso vari show seguitissimi anche se si tratta di una piattaforma digitale. E dunque, dal Festival in onda dalle 20.30 all’1.30, Fiorello passerà a tutt’altra avventura. L’amarezza per il suo non ritorno a Sanremo è tanta. Il pubblico si era ormai affezionato al duo Amadeus-Fiore. Il loro segreto di successo era sicuramente la profonda amicizia che li lega.

Chissà che un giorno Fiorello non cambi idea e sia pronto a tornare alla conduzione del Festival. Intanto quest'anno le novità non tarderanno ad arrivare. Amadeus ha già annunciato la presenza di Chiara Ferragni nella prima e ultima serata. Dopo suo marito Fedez, l'imprenditrice digitale sarà sicuramente un'altra grande protagonista. Tante quindi le novità Rai. Il pubblico intanto aspetta impaziente il ritorno di Fiorello e del suo nuovo programma. Non ci resta attendere per avere maggiori informazioni.

