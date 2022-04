colpaccio-signorini:-ecco-i-primi-3-concorrenti-del-prossimo-gf-vip.-un-grandissimo-ritorno-inaspettato,-fan-in-delirio

A settembre comincerà una nuova stagione del Gf Vip e già si parla dei nomi candidati a entrare a far parte del cast scelto da Alfonso Signorini. Ovviamente il presentatore è già all’opera nel tentativo di chiudere accordi e firmare contratti. Questa è la parte più importante per lo show, perché per creare le giuste dinamiche servono i giusti caratteri, che non sono sempre semplici da scovare. Ma l’uomo sembra ci stia riuscendo alla grande, al punto che ancora oggi i protagonisti dell’ultima stagione tengono banco nel mondo del piccolo schermo.

Negli ultimi giorni, ad esempio, non si parla d’altro che di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, che hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Poi ci sono Alex Belli e Delia Duran, che ci intrattengono con i loro viaggi e le loro feste da amore libero. Infine c’è Soleil Sorge, attualmente giudice di La pupa e il secchione show di Barbara D’Urso. Tutti personaggi che hanno lasciato il segno all’interno della casa del Gf Vip e che sembrano avere un roseo futuro nel mondo del piccolo schermo. Ma finita una stagione se ne fa un’altra, e adesso tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i futuri protagonisti.

A lanciare la prima indiscrezione è Dagospia, portale sempre ben informato su quello che accade dietro le quinte del piccolo schermo. Secondo Roberto D’Agostino, uno dei primi nomi in lizza per partecipare al Gf Vip sarebbe quello di un popolare attore che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’70 ’80: “Nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.. Sarà vero?”. L’uomo è conosciuto da tutti per l’interpretazione di Pierino, ma il suo trampolino di lancio è stato Federico Fellini che ha puntato su di lui per due delle sue pellicole più celebri, Amarcord e Satyricon.

L’interprete romano ha vissuto però momenti anche piuttosto difficili nella sua carriera, che lo hanno portato a essere depresso. Per lui è stato davvero complesso accettare di non essere preso in considerazione dal cinema, una volta conclusa la saga di film che gli avevano regalato il successo. Alvaro Vitali oggi sogna ancora di poter lavorare con maggiore continuità, cosa che non accade da tempo e che sicuramente il Gf Vip potrebbe regalargli. L’unica eccezione negli ultimi anni è stata rappresentata recentemente dall’ingaggio ottenuto per un periodo a “Striscia la notizia”, dove imitava Jean Todt.

Qui ha inoltre assunto le sembianze dell’avvocato Giulia Buongiorno, oltre che della Principessa Marina Doria di Savoia. Nel suo curriculum c’è anche una partecipazione al reality “La Fattoria”, datata 2006, dove è stato però costretto a ritirarsi per problemi di salute. Non solo Alvaro Vitali, i nomi fatti per la prossima edizione del Gf Vip sono quelli di Pamela Prati e Veronica Cozzani. Quest’ultima però sembra aver già smentito quando ha preso parte a L’Isola Party: “Non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli”. Intanto sappiamo che Sonia Bruganelli non ci sarà come opinionista, e in molti credono che il suo posto verrà preso proprio da Soleil Sorge.

